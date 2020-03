Sie zählt weiter den Countdown herunter: Die Tagesanzeige an einer Litfaßsäule vor dem Überlinger Rathaus zeigt an, dass es am Sonntag noch 32 Tage bis zur Eröffnung der Landesgartenschau 2020 gewesen wären.

Überlingen Landesgartenschau in der Corona-Krise: „Eröffnung wird verschoben"

Wie lange es bis zur Eröffnung tatsächlich noch dauern wird, kann in der Corona-Krise derzeit leider niemand sagen. Die Verantwortlichen arbeiten weiter an den Vorbereitungen, stellen sich aber laut OB Jan Zeitler auch auf andere Eventualitäten ein.