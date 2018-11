von Sabine Busse

Für den Termin zur Vorstellung der dritten Überlinger Nikolaustage war Pfarrer Bernd Walter eigens angereist und nahm jeweils 200 Kilometer Fahrstrecke in Kauf. Pünktlich zum Auftakt am 1. Dezember beginnt er seinen Dienst an der neuen Wirkungsstätte am Bodensee. "Ich freue mich, dass mein Start hier mit den Nikolaustagen zusammenfällt", sagte er.

Walter ist dankbar für die Chance, den ersten Eindruck bei den Andachten abliefern zu können, in einer Zeit, in der die Menschen voll Vorfreude und meist gut gestimmt seien. Auch den ökumenischen Aspekt, in Form der gemeinsamen Agapefeier mit Pfarrerin Silvia Johannes, sieht er positiv. Für die evangelische Theologin markieren die Nikolaustage das Ende ihrer beruflichen Laufbahn, sie geht im November in den Ruhestand. Ihr ist es ein Anliegen, die verbindenden Inhalte des Glaubens zu demonstrieren und zu feiern.

Stellten das Programm der Nikolaustage vor (von links): Birgit Nothelfer, Kustor Markus Korn, Christiane Gäng, OB Jan Zeitler, Pfarrerin Silvia Johannes, Pfarrer Bernd Walter, Barbara Diener, Walter Liehner, Jana Goldmann und Birkheid Urban-Göldner. | Bild: Sabine Busse

OB Jan Zeitler nannte die dritte Auflage der Nikolaustage eine Tradition, die man gerne fortführe. Als Gegenentwurf zu den kommerziellen Auswüchsen stünden bei den Veranstaltungen vom 1. bis zum 9. Dezember die christliche Botschaft des heiligen Nikolaus in Form von Nächstenliebe, Barmherzigkeit und gegenseitiger Wertschätzung im Vordergrund. Zum Auftakt findet im Augustinum ein Podiumsgespräch statt. Stiftspfarrer des Augustinums, Jörg Seyfried, und Subdiakon der Syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde Pfullendorf, Raid Gharib, werden über die Lage der orientalischen Christen sprechen.

Auch Kinder beteiligen sich am Programm

Zum ersten Mal bringen sich in diesem Jahr zwei Einrichtungen für Kinder ein: Das Kinderhaus Burgberg führt in der Stadtbücherei die Legende "St. Nikolaus und die drei goldenen Kugeln" auf. Die Kinder der Kita St. Juso werden beim Seniorenkaffee im Kolpinghaus für Unterhaltung sorgen.

10 000 Lichter am Baum

Für einen der spektakulärsten Programmpunkte sorgt der Club Soroptimist International. Am 2. Dezember wird auf der Hofstatt ein mit 10 000 Lichtern geschmückter Baum illuminiert. Damit geht der Club quasi in Vorleistung, denn die Lichter und eine dazugehörige Weihnachtskarte kann man kaufen. Das Geld geht an Projekte aus der Region, die sich für den Schutz und das Wohl von Kindern einsetzen. Informatives in Zusammenhang mit Nikolaus als Spender und Namenspatron liefern Stadtarchivar Walter Liehner mit einem Vortrag über "Überlinger Stifter und Wohltäter" sowie Christiane Gäng im Rahmen einer Führung durch das Münster St. Nikolaus.

Nikolaus wird mit dem Schiff anlegen

Pfarrer Bernd Walter wird zwei Nikolausandachten und eine Festmesse halten. Er ist selbst in einer Nikolaus-Gemeinde groß geworden und bezeichnet den Bischof aus Myra als faszinierend und gütig. Der Nikolaus besucht zum Auftakt eine Buchhandlung und wird am letzten Tag, dem 9. Dezember, mit dem Schiff anlegen. Wo genau, das ist noch nicht entschieden, da die Bauarbeiten dem heiligen Mann und vor allem seinen Anhängern den Zugang erschweren. Jan Zeitler sieht da keine Gefahr: "Der Nikolaus wird sicher ins Münster kommen!"

14 Uhr: Führung mit Christiane Gäng durch das Münster St. Nikolaus; 18 Uhr: 2. Nikolausandacht im Münster St. Nikolaus 9. Dezember, 10.30 Uhr: Festmesse gehalten von Pfarrer Bernd Walter, Münster St. Nikolaus; 17.45 Uhr: Der Nikolaus kommt mit dem Schiff, Landungsplatz, anschließend 3. Nikolausandacht im Münster St. Nikolaus

