von Sabine Busse

Der niedrige Wasserstand von Flüssen und Seen ist ein Dauerthema. Nicht alle Auswirkungen sind so dramatisch wie die Behinderung der Schifffahrt, aber einige Facetten sind dennoch bemerkenswert. Wo immer Wasser war, ist plötzlich ein begehbarer Uferstreifen. Das lockt Fußgänger in Areale, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Das Naturschutzgebiet bei der Seefelder Aach-Mündung ist ein Beispiel. Normalerweise sind hier Flora und Fauna vor Neugierigen sicher, denn auf den Wegen machen Hinweisschilder auf die Schutzzone aufmerksam und im Wasser halten Seezeichen Boote auf Abstand.

Rastplätze für Watvögel und Enten

"Durch den Niedrigwasserstand haben sich in größerem Maße Watflächen und Wasserflächen mit geringer Tiefe gebildet. Das sind wertvolle Rast- und Nahrungsplätze beispielsweise für Watvögel und Enten", erläutert Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts Bodenseekreis. In Naturschutzgebieten sei es verboten, die Wege zu verlassen und Hunde freilaufen zu lassen, da damit die Natur gestört werde. "Sollten sich zukünftig häufiger derartige Wasserstände ergeben, müsste man eventuell mit einer Beschilderung reagieren", fügt Schwarz hinzu. Aktuell hoffe er auf die Vernunft der Spaziergänger.

Landratsamt: Hoffen auf Vernunft der Spaziergänger

Wer hingegen die neuen Möglichkeiten im Uferbereich nutzt, um unterhalb von Häusern mit Seegrundstück zu spazieren, verstößt gegen keine Regeln. "Normalerweise reichen private Hausgrundstücke nicht so weit in den See, dass diese durch das Begehen betroffen werden. Die Spaziergänger dürften sich daher auf Flächen des Landes bewegen", heißt es aus dem Landratsamt.

Das Niedrigwasser ermöglicht neue Spazierwege. Unterhalb von Grundstücken ist das kein Problem, in Naturschutzgebieten hingegen schon. Hier schaden Spaziergänger, die abseits der Wege unterwegs sind, den Tieren und Pflanzen.

Ein Seegrundstück hatte auch der Überlinger Ruderclub (ÜRC), bis 1978 im Zuge des Osthafenbaus von der Stadt eine Strandpromenade aufgeschüttet wurde. Damals musste der Club einen neuen Steg bauen, der allerdings bei niedrigem Wasserstand nicht nutzbar war. Dann musste ein schwimmender Notsteg herhalten. 2013 investierte der Club mithilfe des Badischen Sportbunds und eines Zuschusses der Stadt in eine neue Steganlage. Die Schienenlösung reicht 40 Meter in den See und ermöglicht das Rudern bis zu einem Pegelstand von 2,45 Metern.

Friedrichshafener Ruderer weichen nach Überlingen aus

Während die Überlinger Ruderer also noch ein bisschen Luft haben, sind die Kollegen in Friedrichshafen schon am Limit. Der Ruderverein dort hat bereits vor Wochen seine Breitensportler anhalten müssen, nicht mehr aufs Wasser zu gehen. Da die Ruderclubs sich oft und gern untereinander helfen, reichte ein Telefonat der Breitensportwarte und seitdem kommen am Wochenende Friedrichshafener Ruderer nach Überlingen und leihen sich Boote aus.

Bei den Seglern ist die Saison gelaufen, aber ganz ohne Beeinträchtigungen durch das Niedrigwasser ging es bei ihnen in diesem Jahr ebenfalls nicht. An der Herbstregatta des Bodensee-Yacht-Clubs Überlingen im September nahmen auch größere Boote teil. Wer sich nicht genau an die vorgeschriebene Route für die Hafeneinfahrt hielt, steckte fest. "In diesem Jahr hatten wir neben dem Niedrigwasser mit hochwachsenden Algen zu kämpfen", sagt Fritz Eckl, stellvertretender Präsident des Clubs. Ein Boot, dessen Eigner zu lange gewartet hatte, mussten sie mit Einsatz von Körperkraft und Technik aus der Box "befreien".

Probleme auch durch hochwachsende Algen

Solch eine Situation habe er in seiner 40-jährigen Seglerkarriere noch nicht erlebt, sagt Eckl. Grundsätzlich ist das Problem sinkender Pegelstände bei zunehmendem Tiefgang der Boote nicht neu: 1971 wurde aus diesem Grund das Hafenbecken des Yachtclubs ausgebaggert. Dabei kam es zu einem Malheur: Der Bagger steckte im Schlamm fest und musste in einer spektakulären Aktion mit Bergepanzern aus Pfullendorf, dem Technischen Hilfswerk und Sporttauchern geborgen werden.

Rudersteg und alter Zwist Die Steganlage des Überlinger Ruderclubs (ÜRC) wurde 2013 gebaut und verfügt über 40 Meter lange Schienen, auf denen der Steg je nach Wasserstand hoch- oder runtergelassen werden kann. Er ist bis zu einem Pegelstand von 2,45 Metern nutzbar. Die Anlage hat 90 000 Euro gekostet und wurde vom Ruderclub mit Unterstützung des Badischen Sportbundes finanziert. Die Stadt Überlingen steuerte einen Zuschuss bei. Der Steg des Überlinger Ruderclubs lässt sich durch das Schienensystem bis zu einem Pegelstand von 2,45 Metern nutzen. | Bild: Sabine Busse Ein kurioser Zwist aus der Vergangenheit war da längst vergessen: Als der ÜRC noch direkten Seezugang hatte, nutzten die Mitglieder das Clubgelände gern, um schwimmen zu gehen. Damals reklamierte die Stadt, dass dies zu Verdienstausfällen der Strandbäder führe. Die Ruderer durften daher nur mit gültiger Jahreskarte baden gehen.

