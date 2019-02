Wer zählt die Anläufe, nennt die Varianten, die es schon gegeben hat, um weniger Autoverkehr und mehr Aufenthaltsqualität in die Innenstadt zu bekommen? Mal legten sich die Ratsfraktionen gegenseitig lahm, mal kam in letzter Minute der Handel mit seinen Sorgen aus der Deckung. Nun, da die Weichen für einen ersten Schritt zu einer Verkehrsberuhigung in der Hafenstraße gestellt waren, wollen sich vier Fraktionen mit diesem Mosaikstein nicht begnügen, sondern einen etwas größeren Wurf wagen. Statt des verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs mit Tempo 20 soll eine verkehrsberuhigte Zone mit Schrittgeschwindigkeit auch für Franziskanerstraße, Christophstraße und Kessenringstraße ausgewiesen werden.

Überlingen Gibt es eine Alternative zur Fahrradstraße in der Hafenstraße? Das könnte Sie auch interessieren

Das Neue an dem Antrag, den Stadtrat Günter Hornstein (CDU) auch im Namen von LBU/Grüne, FWV/ÜfA und SPD zur Prüfung an die Verwaltung übergab, ist vor allem, dass das Ansinnen im Vorfeld mit Vertretern des Wirtschaftsverbunds Überlingen (WVÜ) abgesprochen worden war. Im Verlauf eines „intensiven Gedankenaustausches“, so die Begründung, habe sich die Perspektive ergeben, mit dieser Lösung die „unterschiedlichen Interessen zu vereinbaren“. Schließlich gehe es allen Beteiligten darum, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt weiter zu verbessern. In diese Überlegungen sollten Kurzzeitparkplätze zum Brötchenholen, aber auch der Bodenseeradweg einbezogen werden. Der Auftrag an die Verwaltung umfasse „eine rechtliche Würdigung sowie erste planerische Überlegungen mit einer Kostenbetrachtung“.

Überlingen Wo wird die Innenstadt im Jahr 2020 gesperrt? Der Rat sieht noch Nachbesserungsbedarf Das könnte Sie auch interessieren

Es gebe in der Tat eine „recht große Schnittmenge“ mit dem Wirtschaftsverbund, erklärte Uwe Zscherp, Sprecher des Handels im WVÜ, auf Nachfrage. Zwar wolle man eine „lebendige Altstadt“, doch sei ein wichtiges Ziel, den Durchgangsverkehr aus der Stadt herauszuhalten, ohne den Bereich ganz zu sperren. Dazu gelte es, das intelligente Verkehrsleitsystem klug einzusetzen und auch Stellplätze außerhalb der Parkhäuser auszuweisen. Im Interesse des Handels sei es, die Attraktivität einer lebendigen Stadt zu steigern.