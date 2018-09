von Andreas Strobel

Wer gelegentlich durch die Überlinger Altstadt spaziert, wird es bemerkt haben: Seit einigen Wochen ist das Münster teilweise mit einer Holzfassade verkleidet. Der Grund dafür: Die sieben wertvollen Chorfenster an der Ostseite der Kirche sind beschädigt und müssen restauriert werden. Zum Baubeginn trafen sich am Mittwoch nun die Vertreter der Gruppen, die am Projekt beteiligt sind.

Betroffen sind sowohl die weniger reich verzierten, leicht grünlichen Butzenfenster aus dem 20. Jahrhundert als auch die drei komplett bunten Bleiglasfenster am Scheitel des Chorraums aus dem 19. Jahrhundert, wie Beate Maier vom Erzbischöflichen Bauamt Konstanz erklärt. Sie ist mit der Planung und Betreuung des Projekts beauftragt. Bemalt wurden die Fenster damals von den Werkstätten Helmle, Merzweiler und Albert Figel – allesamt zu ihrer Zeit namhafte Glasmalereien. Ein Gutachten von 2015 bescheinigt vor allem den Figuren und Ornamenten der beiden seitlichen Scheitelfenster "eine sehr hohe malerische Qualität".

Eine Rosette im nördlichen Fenster am Scheitel des Chorraums wird teilweise verdeckt durch ein Baugerüst. | Bild: Andreas Strobel

Die festgestellten Schäden kommen wahrscheinlich von der Schutzverglasung, die im Jahr 1983 an den Außenseiten der Fenster angebracht wurde und luftdicht verschlossen war. Heute weiß man, dass eine Hinterlüftung der Fenster notwendig ist. "Durch die Verglasung kam es zu Hitzestau und an den Fenstern bildete sich Feuchtigkeit", erklärt Maier. "Das führte zu Verlusten bei der Farbgebung und bei den Butzenfenstern sogar zu stabilitätsgefährdenden Verformungen."

Fehler bei früherer Restauration

Außerdem wurde bei einer früheren Restauration nicht ordentlich gearbeitet: Beschädigte Stellen wurden unsauber übermalt, Sprünge im Glas nicht gesichert und Kratzspuren hinterlassen. Verbindungsteile aus Metall fingen zu rosten an. "Eine Restauration war unabdingbar", sagt Maier. Sie kostet insgesamt 900 000 Euro.

Frank Eisele vertritt die Lottogesellschaft Baden-Württemberg, die die Restauration gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) fördert. "Ich komme immer gerne auf solche Termine", sagt Eisele, "und so oft wie in Überlingen bin ich vermutlich nirgendwo sonst." Tatsächlich war Eisele erst im April in der Stadt, als die Ölbergkapelle an der Treppe zum Münster nach der Sanierung übergeben wurde.

Förderung durch Denkmalschutzstiftung

Damals auch dabei war Wolfgang Meinhardt, der die Denkmalstiftung vertrat. Er verweist am Mittwoch darauf, dass die DSD als private Initiative keine staatliche Förderung bekomme. "Deswegen sind wir auch immer wieder froh über die Mittel aus der Lotterie", fügt er hinzu.

Zu Beginn der Bauarbeiten wurden innen und außen an den Fenstern Baugerüste aufgestellt. Beate Maier vom Erzbischöflichen Bauamt betont, dass das eine komplizierte Aufgabe war, bei der es darauf ankam, den wertvollen Hochaltar des Überlinger Bildhauers Jörg Zürn aus dem 17. Jahrhundert nicht zu beschädigen.

Der Hochaltar des Bildhauers Jörg Zürn wird momentan von Baugerüsten gesäumt. | Bild: Andreas Strobel

In den ersten beiden Wochen des Oktobers wird dann zunächst die Schutzverglasung entfernt, bevor die originalen Fensterflächen ausgebaut werden. Diese werden dann zu den Glasmalereien Rahfoth und Peters nach Erfurt und Paderborn gefahren, wo sie restauriert werden. Dazu werden offene Glassprünge geklebt, die Farben repariert und die Fenster für lange Zeit konserviert.

Holzverkleidung bietet Schutz

Während die Fenster ausgebaut sind, schützen die inzwischen schon angebrachten Holzverkleidungen das Kircheninnere vor Staub, Feuchtigkeit und nicht zuletzt auch vor Einbrüchen. Gleichzeitig wird das Sandsteingemäuer überarbeitet, damit es für die Wiedereinsetzung der Fenster vorbereitet ist, wie Beate Maier erklärt. Denn die Aufnahmen, in denen die Fenster fixiert sind, sind inzwischen rissig. Löcher, die sich im Stein gebildet haben, müssen deshalb vor dem Wiedereinsetzen gefüllt werden.

Ende der Arbeiten vermutlich im Sommer

Maier hofft auf einen Abschluss aller Arbeiten bis Mitte nächsten Jahres: "Wenn alles gut geht, wäre es schön, bis zur zweiten Schwedenprozession im Juli fertig zu sein." Für die Zwischenzeit regt sie an, gemeinsam mit der Münstergemeinde einen Ausflug nach Paderborn und Erfurt zu veranstalten, um sich vor Ort anzusehen, wie die Fenster restauriert werden.

Über den Winter müssen Überlinger Kirchengänger und Besucher des Münsters aber auf die Chorfenster und die Lichtspiele verzichten, damit künftige Generationen diese auch noch genießen können.

Wer zahlt wie viel? Die Kosten der Restauration der Chorfenster des Überlinger Münsters belaufen sich auf insgesamt 900 000 Euro. Den größten Teil von 617 000 Euro teilen sich die Kirchengemeinde Überlingen und das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit einem bereits bewilligten Zuschuss von 178 000 Euro an den Arbeiten. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gibt 105 000 Euro dazu. Dieses Geld stammt aus den Fördermitteln der Glücksspirale der Lottogesellschaft Baden-Württemberg, die jährlich über drei Millionen Euro zur Förderung des Denkmalschutzes verteilt. An den Arbeiten beteiligt sind Glasmaler aus Erfurt und Paderborn, Bildhauer und Holzbauer aus Überlingen und Gerüstbauer aus Singen.

