Der Name Zentgraf hat in Überlingen einen guten Klang. Schließlich sind es einige Millionen, die aus den Erträgen der gleichnamigen Stiftung in Einrichtungen der Stadt geflossen sind – zu gleichen Teilen an die Altenheime des Spital- und Spendfonds, den Münsterbauverein und das evangelische Bonhoeffer-Kinderhaus. Es ist genau 50 Jahre her, dass Anna Zentgraf – neun Jahre nach dem Tod ihres Mannes Wilhelm – die Stadt Überlingen testamentarisch als Erbe ihres Vermögens einsetzte. Nach ihrem Tod im Jahr 1969 flossen gut 3,5 Millionen Mark an Kapital in die "Stiftung Zentgraf", in Form von Aktien und Bergwerksrechten, die seitdem von der Stadt mit den genannten Zweckbindungen der Erträge verwaltet wird.

OB Zeitler würdigt Stifterin

Ein guter Anlass für den Kulturausschuss des Gemeinderats, der Stifterin eine Straße zu widmen und die Zufahrt zum neuen Wohngebiet "Nördlich Hildegardring" nach Anna Zentgraf zu benennen. Die Straße entsteht derzeit erst, beginnt am Hildegardring und mündet im Süden in die Nellenbachstraße ein. "Es ist sicher angebracht den Namen Anna Zentgraf fest im Stadtbild zu verankern", betonte Oberbürgermeister Jan Zeitler. Das neue Baugebiet sei dafür bestens geeignet und das Jubiläum der Stiftung ein guter Anlass, um deren segensreiche Wirkung mit der Urheberin zu würdigen. Zeitler: "Das ist eine gute Gelegenheit und eine sehr ansprechende Straße."

Paar entwickelt Faible für Überlingen

Anna und Wilhelm Zentgraf, der Bergwerksleiter und spätere Direktor der Wintershall Kali und Salz AG war, hatten in Kassel gelebt, allerdings schon bald nach dem Krieg ein Faible für Überlingen als Feriendomizil entwickelt. Wo sie zunächst regelmäßig Urlaub machten und später zwei Häuser erwarben. Am Bodensee verbrachten sie fast ihre ganze freie Zeit. Hier lebt seit nahezu 20 Jahren mit Elke Bittrich auch eine Großnichte des kinderlosen Ehepaars.

Ehrengrab auf dem Friedhof

Ab 1951 hatten Anna und Wilhelm Zentgraf Überlingen zu ihrem Zweitwohnsitz gemacht. Auch nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1959 lebte sie weiter in Kassel, behielt den Zweitwohnsitz am Bodensee allerdings bei. Wilhelm Zentgraf war 1960 auch im neu geschaffenen Familiengrab auf dem Überlinger Friedhof beigesetzt worden, wie auch seine Frau Anna neun Jahre später. Das Grab befindet sich bei den Überlinger Ehrengräbern und wird von der Stadt Überlingen gepflegt.

Bei den Ehrengräbern sind Anna und Wilhelm Zentgraf bestattet. Sie hatten nur ihren Zweitwohnsitz in Überlingen, aber ein Faible für Stadt entwickelt. | Bild: Hanspeter Walter

Hinweisschild mit Erläuterungen zur Person

Der Kulturausschuss zeigte sich sehr erfreut, dass nach langer Zeit endlich mal ein Frauenname auf einem Straßenschild stehen wird. Dennoch fragte mit Marga Lenski (LBU/Grüne) ausgerechnet eine Gemeinderätin nach, ob damit nicht der Ehemann zu Unrecht übersehen werde. "Obwohl wir das sehr zu schätzen wissen, will ich doch eine Lanze für die Männer brechen." Allerdings wurde die Stiftung durch das Testament von Anna Zentgraf veranlasst, nachdem ihr Mann schon neun Jahre tot war. In beiden Altenheimen des Spital- und Spendfonds hängen inzwischen große Fotografien von beiden, die Elke Bittrich als Reproduktion anfertigen ließ. Ulf Janicke (LBU/Grüne) erinnerte gleich daran, dass mit dem Straßennamen gleich das kleine Hinweisschild mit den kurzen Erläuterungen zur Person angebracht werden möge.

Großnichte Elke Bittrich freut sich

Erfreut zeigt sich auch Elke Bittrich über den Beschluss. "Vor allem die Großtante würde sich sehr darüber freuen", sagt Bittrich. Dass Anna Zentgraf auf dem Straßenschild stehen wird, habe seine Berechtigung, bekräftigte sie. Denn der prominentere Großonkel Wilhelm Zentgraf habe zunächst vorgehabt, sein Vermögen der Universität Göttingen zu vermachen, erklärt Elke Bittrich: "Doch die Großtante hatte eine immer engere Beziehung zu Überlingen entwickelt, dass sie ihre Entscheidung dann so getroffen hat."

