Keiner freut sich, wenn er vor einer verschlossenen Kirche steht – ob es Gläubige, Kultur- oder Architekturinteressierte sind. Bei der Überlinger Auferstehungskirche war dies jedoch bislang der Fall. Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Kirche beschloss die evangelische Kirchengemeinde aber die Öffnung des zentral gelegenen Gotteshauses in die Stadt. Dieses soll künftig nicht nur Raum für Gottesdienste, Hochzeiten und Taufen, Andachten und stille Gebete sein, sondern zugleich eine Stätte für Musik- und Kulturveranstaltungen. Dies alles sind Gründe, weshalb die Kirchengemeinde schon seit dem ersten Adventssonntag die Türen täglich öffnet. Derzeit entriegelt eine automatische Schließanlage den Zugang von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr am Nachmittag. Im Sommer werden die Öffnungszeiten auch länger sein und sich an der Tageshelligkeit orientieren.

„Wir haben schon vorher immer wieder Anrufe von Menschen bekommen, die danach gefragt hatten“, erklärt Dekanin Regine Klusmann, „und wir sind froh, dass dies jetzt möglich ist.“ Ein Grund mag für die Dekanin auch sein, dass die Sanierung und Erweiterung der Kirche bei ab der jüngsten Kür der „beispielhaften Baumaßnahmen“ durch die Architektenkammer zu einem von 14 ausgezeichneten Projekten im Bodenseekreis gehört. Im westlichen Kreis sind dies noch das Bürgerhaus in Owingen, das Seniorenzentrum in Frickingen sowie die Turnhalle von Schloss Salem und der Naturerlebnispark am Salemer Schlosssee. Benannt wurden die Beispiele für gute Architektur schon im Oktober, offiziell gekürt werden die Preisträger allerdings erst am 5. Februar im Owinger Kultur|O. Klusmann: „Einige haben das wohl schon gelesen und sind neugierig geworden. Das freut uns natürlich.“

So haben die katholischen Kirchen geöffnet

Während der freie Zugang bei der Auferstehungskirche neu ist, ist dieser beim katholischen Münster schon immer möglich. Hier sorgt Mesner Markus Korn mit seinem Schlüssel dafür, dass das Gotteshaus von 8 bis 18 Uhr offen steht. Bei der Franziskanerkirche haben Besucher von 9 bis 17 Uhr Zutritt.

Mit der Öffnung der Auferstehungskirche einher ging auch ein neues Angebot, das Klusmann jeweils mittwochs von 12 Uhr bis 12.30 Uhr macht und noch nicht überall bekannt ist. Unter dem Stichwort „Zeit für Stille“ lädt sie zu einem liturgischeneinem einem Gebet ein. „Meistens kamen bislang eine Handvoll Menschen“, sagt die Pfarrerin, „mal sind es ein paar mehr, mal weniger.“ Selbst wenn keiner kommt, will Regine Klusmann das Ritual beibehalten. „Dann mache ich es eben alleine. Es gibt immer Menschen, für die man beten kann.“ Doch freut sie sich über alle, die diese Gelegenheit zur Besinnung nutzen.

Ansonsten ist die Sanierung des Gotteshauses inzwischen weitgehend abgeschlossen. Das umfangreiche Projekt hatte sich aus verschiedenen Gründen am Ende doch merklich verzögert. Erhoffte hatte sich die Gemeinde die Eröffnung schon am 1. Adventssonntag im Jahr 2017 – dem Jubiläumsjahr der Reformation. Schließlich passte der Name Auferstehungskirche auch ganz gut, um den Sakralbau am Ostersonntag 2018 im Beisein des Landesbischofs feierlich seiner Bestimmung zu übergeben. Einige Gewerke mussten auch anschließend noch nachgearbeitet werden. Doch mit der Adventszeit waren auch diese Baumaßnahmen abgeschlossen.

Kostensteigerung von 10 bis 15 Prozent

„Auch der Aufzug funktioniert jetzt gut“, betont Klusmann, nachdem es an diesem wichtigen Beitrag zur Barrierefreiheit immer wieder Probleme gegeben hatte. Optimiert ist inzwischen die akustische Anlage, die in mehreren Schritten an den neuen Raumklang angepasst werden musste, um gute Verständlichkeit zu erreichen. Jetzt fehlt nur noch die neue Gartengestaltung hinter der Kirche, die als LGS-Plus-Projekt anerkannt ist. Die Verzögerungen und unerwartete Überraschungen haben auch zu einer Kostensteigerung des auf 2 Millionen Euro kalkulierten Vorhabens geführt. So offenbarte sich etwa erst im Lauf der Arbeiten der marode Dachstuhl. Die Dimensionen der Kostensteigerung schätzt Klusmann im Moment auf 10 bis 15 Prozent.

Eigentlich war geplant, den Vorplatz der Kirche an der Christophstraße als Mosaikstein zu Verkehrberuhigung umzugestalten. Die Neugestaltung liegt aber vorerst auf Eis. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder