Den Bau einer neuen Kindertagesstätte nimmt die Stadt im künftigen Wohngebiet "Südlich Härlen" in den Blick. Darüber informierte Abteilungsleiterin Adelheid Hug im Rahmen der vorgestellten Bedarfsplanung den Ausschuss für Bildung und Kultur. Nach dem letztjährigen dramatischen Anstieg der prognostizierten Kinderzahlen in der Stadt ist die zu erwartende Nachfrage jetzt noch einmal leicht gewachsen. Für die Betreuung der Kleinkinder unter drei Jahren (U3) ist die Warteliste auf 29 angewachsen, auch bei den älteren über drei Jahren (Ü3) können nicht alle Wünsche erfüllt werden. Bei 348 Kindern zwischen ein und drei Jahren, die in Überlingen wohnen, und 146 Plätzen in den Kindertageseinrichtungen und der -tagespflege ergibt sich laut Bedsarfsplan eine Versorgungsquote von 42 Prozent. 75 weitere Plätze werden derzeit in der Kindertagespflege angeboten. Diese hinzugerechnet, liege Überlingen bei 52 Prozent.

Kämmerer: Dafür ist noch kein Geld eingeplant

"Der Bau einer neuen Kindertagesstätte sollte daher mindestens zwei bis drei U3- und vier bis fünf Ü3-Gruppen umfassen, sofern es keine Erweiterungen an bestehenden Standorten gibt", betont Adelheid Hug in ihrer Analyse, die der Ausschuss mit der gesamten Bedarfsplanung dem Gemeinderat einstimmig zur Zustimmung empfahl: "Grundsätzlich sollte die Bauplanung einen gegebenenfalls späteren, bedarfsorientierten flexiblen Wechsel zwischen Kleinkind- und Kindergartengruppen vorsehen." Allerdings weist Kämmerer Krause daraufhin, dass die zusätzlichen Betreuungsplätze bislang nicht finanziert sind und in der Haushaltsplanung 2018 sowie in der erweiterten Darstellung der Investitionen bis 2028 noch keine Mittel eingestellt sind.

Zeitplan ist noch völlig offen

Die neueste Version des Bebauungsplans "Südlich Härlen" für eine weitere Wohnbebauung ist noch in Arbeit. Das Areal umfasst einen Bereich zwischen Schreibersbildstraße und dem ehemaligen Hotelstandort, der inzwischen für ein neues Altenzentrum des Spitals vorgesehen ist. In dem künftigen Wohngebiet soll nun eine Fläche für eine Kindertagesstätte vorgesehen werden. Dabei denkt die Verwaltung auch an den wachsenden Bedarf durch die Bebauung nördlich des Hildegardrings.

Völlig offen ist im Moment neben einem konkreten Zeitplan allerdings auch noch die Frage, ob die Kommune die Kindertagesstätte selbst betreiben will bzw. muss oder ob ein freier Träger dafür gefunden wird. Mit dem Standort "Südlich Härlen" wäre auch eine engere Kooperation mit dem Helios-Spital denkbar, mit dem seit einigen Jahren über neue Betreuungsangebote im Umfeld der Klinik und deren konkrete Umsetzung nachgedacht wird.

Verein Goldbach-Haus mit Ambitionen

Zunächst keinen weiteren Plätze verspricht der Umbau der Bonhoeffer-Kindertagesstätte, auf die Adelheid Hug bei der Erläuterung des Bedarfsplans ebenfalls hinwies. Der anstehende Umbau und die Erweiterung sind schon erforderlich, um unter anderem die Richtlinien des Landes bei Gruppengrößen und Flächennachweis künftig zu erfüllen.

Nach wie vor Ambitionen auf einen Erweiterung hat der Verein Goldbach-Haus, dem ein Ausbau des Standorts im Außenbereich gerichtlich verwehrt worden war. Die anderen Gebäude in diesem Umfeld haben lediglich Bestandsrecht. Noch gibt es nach Auskunft der Verwaltung auch keine alternativen Ideen beim Träger, der in Überlingen einst Pionier für die Kleindkindbetreuung war und schon seit mehreren Jahren einen zweite Gruppe am Burgberg betreibt.

Mehr Kinder als prognostiziert

In der Altersgruppe unter einem Jahr liegen die 175 Kinder mit Geburtsjahr 2016 mit acht Kindern und die 173 Kinder mit Geburtsjahr 2017 mit sechs Kindern über der Prognose und noch mit 14 bzw. 16 Kindern unter dem prognostizierten Höchststand im Jahr 2020. Im Alter zwischen ein und drei Jahren liegt Überlingen mit 31 Kindern über der Prognose des Statistischen Landesamts für 2015 und noch mit 30 Kindern unter der Prognose für 2020 und in der Mitte der Prognose steigender Kinderzahlen für den Zeitraum zwischen 2015 und 2020.

Aufgrund der wieder ansteigenden Kinderzahlen wird zum neuen Kindergartenjahr im Kindergarten Nesselwangen eine zusätzliche altersgemischte Kleingruppe eingerichtet. Des Weiteren richtet der Waldorfkindergarten eine Ü3-Naturgruppe ein.

So funktioniert die Bewerbung für einen Platz: Online-Portal soll Papierformular ersetzen Der Weg: Familien, die sich in Überlingen um einen Kinderbetreuungsplatz bewerben, müssen ihren Antrag mit den Wünschen derzeit noch auf einem Papierformular einreichen. In Zeiten, in denen die Digitalisierung gepredigt wird, wirkt dieses Verfahren nicht mehr ganz modern. Daher will die Verwaltung das neue Anmeldesysten "Little Bird" einführen, das eine Online-Bewerbung ermöglicht. Es besteht aus zwei Komponenten: Zum einen ist es ein Eltern-Portal. Familien haben die Möglichkeit, sich online über bestehende Angebote zu informieren, ihr Kind direkt anzumelden oder vormerken zu lassen. Zum anderen wird es als Verwaltungsprogramm genutzt, in dem die Kindergartenleitungen Vormerkungen und Anmeldungen bearbeiten, Betreuungsverträge erstellen, die Plätze verwalten und einfach tagesaktuelle Listen generieren können. Erleichtern soll es der Stadt zugleich "die rechtssichere Kindergartenplatzvergabe nach einheitlichen Vergabekriterien".

Familien, die sich in Überlingen um einen Kinderbetreuungsplatz bewerben, müssen ihren Antrag mit den Wünschen derzeit noch auf einem Papierformular einreichen. In Zeiten, in denen die Digitalisierung gepredigt wird, wirkt dieses Verfahren nicht mehr ganz modern. Daher will die Verwaltung das neue Anmeldesysten "Little Bird" einführen, das eine Online-Bewerbung ermöglicht. Es besteht aus zwei Komponenten: Zum einen ist es ein Eltern-Portal. Familien haben die Möglichkeit, sich online über bestehende Angebote zu informieren, ihr Kind direkt anzumelden oder vormerken zu lassen. Zum anderen wird es als Verwaltungsprogramm genutzt, in dem die Kindergartenleitungen Vormerkungen und Anmeldungen bearbeiten, Betreuungsverträge erstellen, die Plätze verwalten und einfach tagesaktuelle Listen generieren können. Erleichtern soll es der Stadt zugleich "die rechtssichere Kindergartenplatzvergabe nach einheitlichen Vergabekriterien". Die Vergabekriterien: Für die Auswahl, Verteilung und Vergabe frei gewordener Kinderbetreuungsplätze gilt Folgendes: In den Kindertageseinrichtungen werden Kinder mit alleinigem oder Hauptwohnsitz in Überlingen aufgenommen. Die Eltern geben bei der Anmeldung verbindlich an, in welcher Kindertageseinrichtung ihr Kind aufgenommen werden soll. Auswärtige Kinder können nur dann aufgenommen werden, wenn keine Überlinger Kinder auf der Warteliste stehen. Wird ein auswärtiges Kind bereits in einer Kindertageseinrichtung betreut, soll ihm der Wechsel innerhalb der Einrichtung ermöglicht werden, z.B. von Ü3 in den Hort. Vorrangig ist die Aufnahme von Kindern "zur Förderung des Kindeswohls bzw. zur Abwehr seiner Gefährdung" mit einer Bescheinigung des Kreisjugendamts. (hpw)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein