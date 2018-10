Überlingen – Im kleinen Kreis absolvierten die Freien Wähler mehrere Personalwechsel und stellten zugleich die Weichen für eine Verschmelzung mit der Gruppierung „Überlingen für Alle“. Nach sechs Jahren löste Stadtrat Robert Dreher, Sprecher der Kombifraktion mit der ÜfA, nun Siegfried Weber ab, der sich für die Führungsposition nicht mehr zur Verfügung stellte. Auch Webers bisheriger „Vize“ Joachim Schäuble gab sein Amt ab.

Robert Dreher | Bild: Dirk Diestel

Zum Stellvertreter Drehers wurde Lothar Thum gekürt, der noch Vorsitzender der ÜfA ist. Ein klares Signal dafür, dass es die beiden kommunalpolitischen Gruppierungen Ernst machen wollen mit einem Zusammenschluss. „Wir beide wollen das“, bekräftigt Dreher: „Aufgrund des unterschiedlichen rechtlichen Status hat sich die Umsetzung als nicht so einfach herausgestellt.“

Lothar Thum

Die ÜfA hatte sich im Mai 1999 nach Aufhebung der unechten Teilortswahl formiert und sich als unabhängige Wählervereinigung diesen Status nur vom Finanzamt bescheinigen lassen, um Spendenbescheinigungen ausstellen zu können. Die ÜfA ist allerdings kein beim Amtsgericht eingetragener Verein.

„Wir haben uns schon rechtlich beraten lassen, da gibt es einige Hindernisse“, sagt auch Lothar Thum. In der Satzung ist nämlich festgeschrieben, dass bei einer Auflösung das Vermögen an die Stadt fällt. Was der Gruppierung nicht so recht sein kann, will sie doch gemeinsam mit der FWV weiter aktiv bleiben. Unter welchem Namen, das dürfte zu weiteren Diskussionen führen.

Siegfried Weber, Bambergen. | Bild: unbekannt

Das 20-jährige Bestehen wird die ÜfA daher noch erleben. „Vor der nächsten Kommunalwahl schaffen wir die Verschmelzung sicher nicht mehr“, betonen der neue FWV-Vorsitzende und der ÜfA-Vorsitzende. Mit einer gemeinsamen Liste werden sie auch bei der voraussichtlich am 26. Mai stattfindenden Kommunalwahl wieder antreten. Dem Wahlkampf gelassen entgegen sehen können sie, was den finanziellen Einsatz angeht, wie FWV-Schriftführer Klaus Herzog erklärt, der ebenso wiedergewählt wurde wie Kassier Axel Denkinger. Schwieriger werde es sein, sagt Herzog, insbesondere jüngere Kandidaten zu finden.

„Es ist reine Privatsache, dass ich nach sechs Jahren als Vorsitzender nicht mehr weitermachen wollte“, erklärt Siegfried Weber, zugleich Ortsvorsteher im Überlinger Teilort Bambergen: „Mir fehlt allmählich einfach die Zeit dazu.“ Für den Gemeinderat will Weber im kommenden Jahr jedoch ebenso wieder kandidieren wie für den Kreistag. Auch Robert Dreher und Lothar Thum bekräftigten, dass sie sich ebenso wieder zur Wahl stellen wollen wie ihre Mitstreiter in der Gemeinderatsfraktion.

