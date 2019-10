Überlingen vor 8 Stunden

Narrenzunft plant schmuckes Metallrelief zur Abdeckung des Narrenbaumlochs

Das Loch für den Narrenbaum auf der Hofstatt in Überlingen bleibt unterm Jahr unbeachtet. Es fristet sein Dasein unter einem Deckel aus Metall. Die Narrenzunft Überlingen will das nun ändern: Sie will den vierteiligen Metalldeckel ersetzen durch vier neue Platten. Jede soll von einer Narrenfigur des Viererbunds geziert werden, der die Überlinger angehören. Die Kosten wollen die Überlingen Narren selbst tragen und dabei auch die anderen Vereine des Viererbunds ins Boot holen.