Überlingen-Bambergen – Närrisch rund geht es am morgigen Sonntag, 27. Januar im Dorfgemeinschaftshaus Bambergen: Denn dann steht ab 9.45 Uhr der närrische Frühschoppen des Narrenvereins Bambergen, den „Kuckucks I-Hager“, an. Einlass ist bereits um 8.45 Uhr. Die Gäste, die zumeist aus umliegenden Narrenvereinen entstammen, dürfen sich auf ein buntes Programm mit Büttenreden, Tänzen und so manchen Überraschungen freuen. Örtliche Geschehnisse des Dorfs und der Stadt Überlingen werden in der Bütt gern glossiert, etwa vom Narrenpräsidenten Werner Brodmann oder Ortsvorsteher Siegfried Weber. Das Besondere in diesem Jahr: Die neuen Narreneltern Alexander Hahn und Patrick „Patricia“ Weber werden getraut. Die Moderation übernimmt Willi Hahn; für die musikalische Unterhaltung sorgt die „Harmonie“ Lippertsreute. Anschließend gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

Vier Wochen später, am 24. Februar um 14 Uhr, folgt an gleicher Veranstaltungsstätte der Frauenkaffee. Geboten werden Tänze und kleine Büttenreden, zwischendurch können sich Tanzwütige zur Musik des Duo Atlantis austoben. Eine lustig-lockere Veranstaltung, zu der ab 18 Uhr auch die Männer willkommen sind. Neu ist, dass es einen Kartenvorverkauf für den Frauenkaffee für 8 Euro gibt: Am Freitag, 8. Februar, 17 bis 19 Uhr, und am Samstag, 9. Februar, 13 bis 15 Uhr, jeweils im Dorfgemeinschaftshaus. Der Eintritt am Veranstaltungstag beträgt 9 Euro.

Die Dorffasnet steht ab dem Schmotzige Dunschtig, 28. Februar, an. Nach dem Wecken wird gegen 9 Uhr die Fasnet verkündigt, indem die Narenpolizei an den Türen im Ort klingt und klopft. Um 13.45 Uhr beginnt der Umzug ab der Straße „Im Gröber“. Um 15 Uhr wird der Narrenbaum gestellt, bevor es zum närrischen Treiben mit den „Colibris“ ins Dorfgemeinschaftshaus geht. Am Rosenmontag, 4. März, ist ab 14 Uhr ein Kinderball vorgesehen. Um 19 Uhr gibt’s einen Hemdglonkerumzug mit anschließendem Glonkerball mit DJ Rainer und Guggemusik.