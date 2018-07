Was für eine Stimmung auf dem Landungsplatz. Zwei Jahre vor dem großen Narrentag 2020 haben sich die Kapellen des Viererbundes getroffen, um alternierend ein mehrstündiges, viel umjubeltes Konzert zu geben. Währenddessen gab Wolfgang Lechler, Narrenmutter der Überlinger Narrenzunft, das vorläufige Programm zum Narrentag preis: So wird der Narrentag bereits am Freitag mit einer Ausstellung eröffnet, gefolgt am Samstag mit einem Empfang im Kursaal, dem Narrenbaumsetzen, Nachtumzug und Freinacht sowie einem Mitternachtskonzert mit Taganrufen. Der Sonntag steht nach Narrenfrühstück und -Messe sowie Frühschoppenkonzert ganz im Zeichen des großen Umzugs.

Von der Atmosphäre auf dem Landungsplatz ließ sich auch Oberbürgermeister Jan Zeitler anstecken. „Wir fiebern dem Ereignis 2020 schon entgegen“, sagte er und freut sich, dann die Kapellen des Viererbundes wieder hören zu können. Diese treffen sich seit Mitte der 1990er-Jahre – erstmals war es 1995 zum Natürlich Mobil-Tag in Überlingen – etwa alle zwei bis drei Jahre zum gemeinsamen Musizieren. In Überlingen gab es das Treffen letztmals im Jahre 2009 zum 225. Jubiläum der Stadtkapelle im Festzelt auf dem Landungsplatz.

Überlingens Stadtdirektor Ralf Ochs freute sich, mit seinen Schützlingen das Konzert bei hochsommerlichem Wetter eröffnen zu dürfen. „Es ist eine gelungene Abwechslung vom Alltag. Wann haben wir schon mal die Chance, hier auf dem Landungsplatz musizieren zu können?“, fragte er. Viele Zuhörer reagierten emotional, als die Stadtkapelle mit dem Narrenmarsch ihren Auftritt beendete.

Die 1913 gegründete Stadtkapelle Oberndorf unter dem Dirigat von Wolfgang Borho setzte den musikalischen Reigen fort. "Es ist für uns wie Urlaub, nach nur einer Stunde Fahrt vor diesen grandiosen Kulisse spielen zu können", freute sich Vorsitzender Michael Westinger. Siegfried Rappenecker, Dirigent der bereits 1754 aus der Taufe gehobenen Stadtmusík Elzach, fügte an, es spreche für die Verbundenheit des Viererbundes, mit solch einem Konzert auch außerhalb der Fasnet Kontakte pflegen zu können. Und Ralf Stölzl, Vorsitzender der 1852 gegründeten Stadtkapelle Rottweil, sagte, es sei ein "tief emotionaler Moment", mit den vier Kapellen am Bodensee ein gemeinschaftliches Konzert zelebrieren zu können.

Zum Beginn des Treffens hatte es am Freitagabend einen Sektempfang im Museumsgarten gegeben. Nach dem Konzert folgte ein Grillfest im Osthafen und am gestrigen Sonntag eine Schiffsfahrt nach Konstanz und Meersburg.

Der Viererbund Im Lauf der 1950er-Jahre kam es innerhalb der 1924 gegründeten Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte zu Auseinandersetzungen um die Wahrung der Traditionen in der schwäbisch-alemannischen Fasnet. 1953 traten deshalb die traditionsbewussten Narrenzünfte aus Elzach, Rottweil und Überlingen aus der Vereinigung aus. Ihnen folgte 1960 die Narrenzunft aus Oberndorf. Die vier Narrenzünfte haben sich 1963 zum Viererbund zusammengeschlossen, der seither als unverfälschter und idealtypischer Querschnitt durch die südwestdeutsche Fasnet gilt. Alle drei oder vier Jahre findet alternierend in einer der vier Städte der Narrentag des Viererbundes statt, der nächste in Überlingen am 25. und 26. Januar 2020.

