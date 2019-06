von Tobias Lange

Es ist 2 Uhr morgens. Plötzlich kreist ein Hubschrauber über Bambergen und bringt die Menschen um den Schlaf. Dabei gilt eigentlich, dass Hubschrauber nachts nichts in der Luft zu suchen haben. Das Luftverkehrsgesetz schreibt vor, dass auf „die Nachtruhe der Bevölkerung“ – in der Regel zwischen 22 und 6 Uhr – Rücksicht zu nehmen ist.

Es gibt aber Ausnahmen: Sonntagmorgen war die Polizei auf der Suche nach zwei aus einer kinderbetreuenden Einrichtung vermissten – in Amtsdeutsch abgängigen – Kindern, wie Polizeisprecher Oliver Weißflog auf Nachfrage erklärte. Die beiden Heranwachsenden wurden von der Polizei gefunden und zurückgebracht. Warum suchte die Polizei aber per Hubschrauber nach ihnen? Und wie geht eine Betreuungseinrichtung mit verschwundenen Schützlingen um?

Routine bei Vermisstensuche

Bei der Suche nach vermissten und möglicherweise hilflosen Personen sei der Einsatz eines Hubschraubers Routine, sagte Oliver Weißflog. „Er bietet nachts die Möglichkeit, ein größeres Gebiet abzudecken.“ Etwa eine Dreiviertelstunde, von 1.45 bis etwa 2.30 Uhr, sei der Hubschrauber im Einsatz gewesen. Der Polizei gemeldet worden sei das Verschwinden der Kinder etwa um 23 Uhr, sagte der Polizeisprecher.

Der Hubschrauber bietet nachts die Möglichkeit, ein größeres Gebiet abzudecken.“ Oliver Weißflog, Polizeisprecher beim Polizeipräsidium Konstanz | Bild: Lukas Ondreka

Warum die beiden Heranwachsenden noch so spät unterwegs waren und aus welcher Einrichtung sie kommen, konnte Pressesprecher Weißflog mit Verweis auf deren Persönlichkeitsrechte nicht sagen.

Jugendliche verschwinden öfter

Wie reagieren solche Einrichtungen auf verschwundene Minderjährige? Auf diese Frage hat Roland Berner, Vorsitzender der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe, eine klare Antwort. „Verschwinden bedeutet für uns, dass sich ein junger Mensch unerlaubt auf den Weg macht und die Einrichtung verlässt, oder nicht zur vereinbarten Zeit zurückkehrt.“ Das komme in der Kinder- und Jugendhilfe, in der rund 140 Kinder und Jugendliche über Nacht bleiben, immer wieder vor, sagt er.

Sollte es sich dabei um Kinder handeln, werde die Polizei sofort informiert, „sofern nicht der Eindruck entsteht, dass sich das Kind lediglich im Gelände versteckt oder verspätet“. Bei Jugendlichen werde die Polizei nach einer „angemessenen Zeit“ und abhängig von der Situation, spätestens aber nach vier Stunden informiert, erklärt Roland Berner. Zunächst werde auch versucht, per Handy Kontakt mit den Vermissten aufzunehmen. „In aller Regel tauchen die Kinder und Jugendlichen nach wenigen Stunden wieder auf.“

„Es kommt immer wieder vor, dass Kinder oder Jugendliche nicht wie vereinbart zurückkehren.“ Roland Berner, Vorsitzender der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe | Bild: Hilser, Stefan

Vielfältige Gründe fürs Verschwinden

Warum Kinder beziehungsweise Jugendliche verschwinden, kann Roland Berner wiederum nicht so eindeutig beantworten. „Tendenziell kommt Weglaufen bei Kindern seltener vor. Wenn, dann eher am Anfang nach der Aufnahme“, erklärt der Vorsitzende. Dass könne beispielsweise der Fall sein, wenn ihr Wohl gefährdet ist und sie deshalb vom Jugendamt in Obhut genommen wurden und „sie noch nicht wirklich verstehen, warum sie hier sind, sich sorgen um die Eltern machen, zu den Eltern zurückwollen“. Meist bekomme dies ein Mitarbeiter zeitnah mit, der dann mit dem Kind spricht.

Bei älteren Jugendlichen sei es häufig so, dass sie erlaubt mit Freunden unterwegs sind, ann aber nicht pünktlich zurück auf die Gruppe kommen. „Es kommt auch vor, dass die Jugendlichen nach Anerkennung suchen. Diese kommen in Loyalitätskonflikte: Halte ich mich an die Regeln oder höre ich auf die Freunde.“ In seltenen Fällen könne es auch vorkommen, dass sie aus Verzweiflung über ihr Situation weglaufen.