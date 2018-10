von Mardiros Tavit

Der Bund Heimat und Volksleben in Baden steht vor einem Generationenwechsel. Bei der Versammlung des Bezirks Bodensee-Linzgau-Hegau kündigten Verbandsgeschäftsführerin Ursula Hülse und der Trachtenberater des Bundes, Jürgen Hohl, ihren baldigen Rückzug aus der Verbandsarbeit an. Auch die 75-jährige Bezirksobfrau Amalie Vayhinger sucht einen Nachfolger.

Die Konstanzer Trachtengruppe ist erkennbar am geklöppelten weißen Halstuch.

Es falle den vielen Brauchtumsvereinen auch schwer, junge Menschen für ihre Anliegen zu begeistern. "Der Bund Heimat und Volksleben setzt sich für die Erhaltung, Pflege und Förderung des bodenständigen Volkslebens ein, das sich insbesondere in Tracht, Lied, Musik, Tanz, Mundart, Sitte und Brauchtum äußert", heißt es im Werbeblatt des Verbands. Aber genau das scheint die Jugendlichen nicht mehr anzusprechen. "Unsere Kinder und Enkelkinder kommen gern in Tracht zu unseren Treffen, aber sobald ihre Freunde sagen 'Tracht ist was für alte Frauen', sind sie weg", berichtet Vayhinger. "Tracht scheint nicht sexy zu sein", fügt sie hinzu.

Dirndl ist nicht gleich Tracht

Dabei schien es mit der Landhausmode eine Renaissance der Tracht zu geben. "Landhausmode ist nicht Tracht", spricht aber Hühlse dagegen. "Und auch die Lederhos'n- und Dirndl-Mode ist nur vom Oktoberfest-Hype hervorgebracht", steht Trachtenberater Jürgen Hohl ihr zur Seite. Die Unterschiede zu einer historischen Tracht sind dabei augenscheinlich. "Das Dirndl war das Alltagskleid eines jungen Mädchens im Bayerischen", erklärt der 74-jährige Brauchstums- und Trachtenexperte Hohl. Das Dirndl sei aufreizend und ursprünglich in Rot gehalten, also in der Farbe, die Aufmerksamkeit erhaschen will. Dagegen ist die Tracht in gedeckten Farben gehalten, hoch geschlossen und oft über das Fußgelenk reichend. Die heutzutage getragenen Trachten seien im Regelfall Festagskleidung. Typisch für den Bodenseeraum seien dabei die Radhauben.

Anneliese Schwarze von der Trachtengruppe Salem.

Dass die Trachten auch einer Entwicklung unterliegen, zeigen die Trachtenträgerinnen des Münsterchors Salem. Ihre Tracht wurde 1902 von Maria Ramanowsky, der Urgroßmutter des Markgrafen Max von Baden, den jungen Trägerinnen der Jungfrauenstatue bei der Prozession gestiftet. "Aber die Tracht war so dunkel, dass wir uns zum 110-jährigen Bestehen für eine Aufhellung entschieden haben", sagt Anneliese Schwarze, Sprecherin der Salemer Trachtengruppe. Jetzt zeigt sie in ihrer bäuerlichen Festtagstracht Fußgelenk und trägt ein sogenanntes Mailänder Tuch, ein Trachtenseidentuch. Die Radhaube ist schwarz geklöppelt, im Gegensatz zu den mit Goldfaden geklöppelten städtischen Radhauben. Auch Schwarze zuckt nur mit den Schulter, wenn man sie nach dem Nachwuchs für die Gruppe fragt.

Andrea Beisch (links) und Gabriele Megerle von der Trachtengruppe Meeresburg.

Ein Problem, das Fridolin Zugmantel mit seiner Überlinger Schwerttanzkompanie nicht kennt. Seine Gruppe wird in einem Dokument aus dem Jahr 1626 zum ersten Mal erwähnt und geht auf die Zunft der Rebleute zurück. Bei der alljährlichen zweiten Schwedenprozession spielt seine Schwerttanzkompanie eine wichtige Rolle. Mit 18 Jahren können sich junge Männer bei Kompanie bewerben. "Bei uns gehen die Mitgliedschaften bis zu fünf Generationen zurück", sagt der Erste Platzmeister Zugmantel. Aber auch wer nicht familiär vorbelastet sei, könne sich bewerben. Über die Aufnahme entschieden dann alle Schwerttänzer zusammen.

Der Bund Der Bund Heimat und Volksleben in Baden hat sich die Brauchtumspflege auf die Fahnen geschrieben. Er wurde 1948 gegründet, heute sind 207 Vereine mit 13 000 Mitgliedern im Bund organisiert: 123 Trachtenvereine, 62 Trachtenkapellen, 18 historische Bürgerwehren und 310 Einzelmitglieder. Im Überlingen Raum sind die Trachtengruppen aus Überlingen, Owingen und Meersburg, die historische Bürgermiliz aus Sipplingen und die Überlinger Schwerttanzkompanie im Verband organisiert.

