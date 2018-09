Nicht nur der Naturschutzbund als Veranstalter, auch zahlreiche Bürger sind nach wie vor unglücklich über die Beschränkung der Flächen für den Familienflohmarkt. Im Ausschuss für Bildung und Kultur ging jetzt auch die Kontroverse um die Anträge des Naturschutzbunds (Nabu) weiter. Es gebe möglicherweise "zwei unterschiedliche Wahrnehmungen", versuchte Stadtrat Ulf Janicke (LBU/Grüne) dem Thema an Brisanz zu nehmen. Die Verwaltung sei vielleicht davon ausgegangen, dass die Anträge des Nabu "in der Sitzungsvorlage vom Juni widergespiegelt" seien. "Wir sind der Überzeugung, dass dies nicht der Fall ist."

Kalkulation des Nabu infrage gestellt

Ein Problem sei, dass es auch bei vier Flohmärkten zu einem Losverfahren kommen könne, wenn die Zahl der Bewerber größer sei. "Das könnte für den Nabu ein Problem sein, der das seit vielen Jahren macht." Darüber hinaus habe sich jetzt gezeigt, dass dies "deutlich weniger Fläche ist". Damit sei die Kalkulation des Nabu infrage gestellt. Verlässlichkeit und Größe seien Grund genug, noch einmal darüber zu beraten. "Ich war der festen Überzeugen, dass wir einen guten Kompromiss gefunden haben", blickte Oberbürgermeister Jan Zeitler auf die Entscheidung vom Juni zurück.

Am 16. Februar habe die Verwaltung den ersten Antrag bekommen, am 25. Juni einen weiteren, der sich schon auf die neue Fläche bezogen habe, erklärte Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger. "Wir haben keinen Antrag unterschlagen", bekräftigte Wiedemer-Steidinger, räumte allerdings ein: "Wir haben ihn in der Tiefe vielleicht nicht ausreichend dargestellt." Der verschollene Antrag sei indessen "immer noch nicht greifbar".

Dass der Nabu kommerzielle Anbieter habe, sei ihm nicht bekannt gewesen, sagte Wiedemer-Steidinger. Diese Diskussion habe man beim Promenadenfest einmal geführt, als ein Verein seinen Platz einer kommerziellen Hähnchenbraterei zur Verfügung gestellt habe. "Damals haben wir gesagt: Das kann nicht sein." Man könne das revidieren, doch müsse es dann für alle gelten.

Nachdem der Gemeinderat einstimmig ein neues Veranstaltungskonzept genehmigte, strich die Stadtverwaltung dem Nabu die Hälfte der Fläche inklusive Landungsplatz als Veranstaltungsort. | Bild: Julia Rieß

Für Silvia Kruse-Baiker (SPD) waren die Fälle nicht vergleichbar. Beim Flohmarkt befruchteten sich die Anbieter – Händler und Familien – gegenseitig im Sinne einer erfolgreichen Veranstaltung, sagte sie. Auch für Marga Lenski (LBU/Grüne) war es die "wunderbare Mischung" aus einigen Flohmarkthändlern neben zahlreichen Familien und Kinder, die den Erfolg und die Atmosphäre ausmachten.

Nicht akzeptieren wollte dagegen Lothar Thum (FWV/ÜfA) eine "Untervermietung" der kostenlos zur Verfügung gestellten Standplätze. "Wenn man hier eine Miete einnimmt, ist das nicht mehr ehrenamtlich." Keine prinzipielle Ablehnung formulierte Jörg Bohm (CDU). Allerdings sollte es im Vergleich zu anderen Vereinen eine faire Regelung sein. "Vor allem muss vom Veranstalter auch Transparenz hergestellt werden", sagte Bohm.

