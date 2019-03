von Sabine Busse

Bei diesem Bekenntnis zum Schutz der Umwelt war die Frage nach dem Schulschwänzen überflüssig. Der Jugendgottesdienst mit dem Titel „Friday für Future“ in der Auferstehungskirche fand lange nach Schulschluss statt. „Das Thema haben die Konfirmanden selber gewählt“, erläutert Pfarrer Michael Schauber. „Wir haben zusammen die Hintergründe erörtert und mit der Band die Lieder ausgesucht.“ Die Schülerband des Gymnasiums Überlingen begleitete den Gottesdienst stimmungsvoll und altersgerecht musikalisch. Ungefähr 30 Jugendliche sowie weitere Besucher waren gekommen.

„Es geht heute um Zukunft, Verantwortung und Hoffnung“, machte Pfarrer Schauber deutlich und räumte ein, dass das für jeden Herausforderungen mit sich bringe. Wer wolle schon auf das Handy verzichten, für das seltenen Metalle abgebaut werden oder auf Schokolade und Waren aus China?

Beim Jugendgottesdienst „Friday for Future“ konnten die Teilnehmer ihre persönlichen Anliegen zum Ausdruck bringen und zum Beispiel mit Urkunden besiegeln, wie sie künftig mehr für die Umwelt tun wollen. | Bild: Sabine Busse

Um den eigenen Umgang mit dem Thema ging es dann an mehreren vorbereiteten Stationen in der Kirche. Die Jugendlichen konnten ihr persönliches Gebet auf einen Zettel schreiben und an ein hölzernes Kreuz nageln. Es lagen Urkunden bereit, um Verträge mit sich selber über die Vorsätze zum Klimaschutz zu schließen. Dazu hatten sie Gelegenheit, ein Plakat für die nächste Demo zu malen oder eine Kerze der Hoffnung anzuzünden.

Zwei Konfirmandinnen haben schriftlich versprochen, bei der Planung des nächsten Familienurlaubs gegen eine Flugreise zu votieren und setzten das Siegel unter die Urkunde. Ihr Nachbar will künftig keine Fruchtsäfte mehr aus Aluminiumbeuteln kaufen. „Zu viel Verpackung für wenig Saft mit zu viel Zucker", lautete sein Motto.

Zum Schluss machten die Jugendlichen bei den Fürbitten noch einmal deutlich, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Sie baten um göttlichen Beistand dafür, dass ihnen gute Ideen verliehen werden, Müll zu vermeiden und den Politikern endlich Kraft zum Handeln zu geben. Dazu möge der Himmel der Menschheit zu der Einsicht verhelfen, dass es so nicht mehr weitergehe.