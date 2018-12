von Hanspeter Walter und Martin Deck

In der vergangenen Woche wurden die Gastronomen während der Landesgartenschau bekannt gegeben, jetzt legte sich der Gemeinderat auf den Pächter nach 2020 fest. In nichtöffentlicher Sitzung beschloss das Gremium, die Firma Megusta aus Ihringen-Wasenweiler zu beauftragen. Das Unternehmen war schon bei der Landesgartenschau in Lahr als Caterer zuständig und betreibt im dort geschaffenen Seepark auch nach dem Ausstellungsende die Gastronomie.

Zudem machte der Überlinger Gemeinderat den Weg frei zum Bau des Gastrogebäudes im Uferpark. Das Gremium stimmte für einen vorhabenbezogenen Bebaungsplan und den dazu erforderlichen Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger LGS GmbH. Das Gebäude, das von der Firma Hermann Kaufmann und Partner aus Vorarlberg geplant wird, wird während der Gartenschau zunächst als Ausstellungsraum für den Landkreis genutzt werden. Speisen und Getränke werden im Jahr 2020 hingegen in einem gläsernen zweistöckigen Pavillon angeboten, der nebenan aufgebaut wird.

Bild: Gora, Aldo

Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich nach Angaben von Oberbürgermeister Jan Zeitler auf rund 3 Millionen Euro. Als der Siegerentwurf im Februar vorgestellt wurde, war noch die Rede von 1,3 Millionen Euro. Woher kommt diese Kostensteigerung? Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, lagen der Kostenschätzung im Vorfeld des Wettbewerbs noch keine Baukosten zu Grunde. "Inzwischen sind die gesamten Herstellungskosten mit allen Baunebenkosten erfasst." Zudem sei das Gebäude nach einer aktualisierten Planung mittlerweile um eine Dachterrasse erweitert und in der Kubatur vergrößert worden. "Daraufhin musste auch die technische Ausstattung des Gebäudes, zum Beispiel die Belüftung und die Heizungstechnik, angepasst werden", schreibt die Stadt. Dies und die zu erwartenden Baukosten hätten zu einer neuen Kostenschätzung von rund 3 Millionen Euro geführt.

Ein Biergarten ist in der aktualisierten Planung nicht vorgesehen. Nachdem die CDU-Räte Jörg Bohm und Günter Hornstein mit Unterstützung der FDP diese Idee in der vorangegangenen Debatte im September ins Spiel gebracht hatten, hatte auch ein Bürger im Rahmen der Anhörung zum Bebauungsplanverfahrens angeregt, die Nutzfläche zu erweitern und einen Biergarten einzuplanen. Davon riet die Verwaltung ab. „Wir wollen den Uferpark ja landschaftlich aufwerten“, argumentierte Stadtplaner Thomas Kölschbach: „Es ist natürlich erlaubt, im Uferpark auch bierähnliche Getränke zu sich zu nehmen.“ Um den Lärm für die Anwohner möglichst gering zu halten, ist eine Bewirtung des Außenbereichs und der Dachterasse von 22 bis 6 Uhr untersagt.