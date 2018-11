Wenn in Überlingen ein Baum fällt, dann gilt die BÜB+ als erste Anlaufstelle für verärgerte Bürger, ging sie doch aus der Bürgerinitiative BÜB hervor, die als Schutzgruppe für die Platanenallee gegründet wurde. Nachdem dieser Tage in der Lindenstraße vier Bäume abgesägt wurden, hätten ihn "mehrere entsetzte Anrufe erreicht", schrieb Dirk Diestel an die Stadtverwaltung.

Diestel verlangte Aufklärung und teilte vorsorglich mit, dass er eine etwaige Begründung, wonach die Bäume krank gewesen seien, kaum nachvollziehen könne. "Auch in diesem Jahr blühten sie prächtig und ergaben ein wunderbares Bild." Er sei enttäuscht, dass "ohne Erklärung und Ankündigung die den Münsterplatz prägenden Bäume am frühen Morgen alle gefällt wurden".

Gestern wurden neue Bäume gepflanzt. Statt der Rotdorne Crataegus laevigata, die mit einem Blattpilz befallen gewesen seien, wurden Mehlbeeren gepflanzt, drei vor dem Pfarrzentrum am nördlichen Münsterplatz und eine Mehlbeere vor dem Stadtarchiv.

Baumquartier sanierungsbedürftig

Wie die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mitteilte, seien die bisherigen Bäume etwa 3 Meter hoch gewesen, Stammumfang 57 bis 60 Zentimeter. Der Austausch sei aus mehreren Gründen erfolgt, unter anderem, weil die Baumquartiere, also die Quadrate, in denen die Bäume wurzelten, sanierungsbedürftig waren. Abgrenzungen waren beschädigt, Bodenplatten teils abgesenkt. Zudem seien sie so durchwurzelt gewesen, dass ein Wechselflor unterhalb des Baumes nicht mehr wuchs.

Blattfall im Hochsommer

Weiter teilte die Stadt mit: "Die Rotdorne treibt zahlreiche lange und dornenbewehrte, teilweise hängende Austriebe auf Höhe des Fußgängerweges aus und eignet sich daher nur bedingt als Straßenbaum." Alle Rotdorne im Stadtgebiet, auch die in der Lindenstraße, hätten in Folge des feuchten und gleichzeitig warmen Frühjahrs 2017 einen starken Befall der Blattbräune (Entomosporium), einen Blattpilz, gezeigt, der bei starkem Befall auch den frühzeitigen Blattfall in der Mitte des Sommers hervorrufen könne. In Summe dieser Faktoren sei für die Verwaltung nur ein Austausch infrage gekommen.

Neupflanzung 3,50 Meter hoch

Die Mehlbeere (Sorbus latifolia ’Henk Vink‘) habe einen Umfang bei der Pflanzung von 16 bis 18 Zentimetern und eine Höhe von etwa 3,5 Metern. Sie sei stressresistent gegen innerstädtische Belastungen. Sie werde als Hochstamm gepflanzt, um möglichst bei der Pflanzung bereits Konflikte mit Fußgängern und dem Fahrzeugverkehr zu vermeiden. Und wie sehen die Bäume aus? "Sie bilden eine schmal-pyramidale Krone aus und bringen im Mai eine creme-weiße Blüte, sowie kleine, rote Beeren im Herbst hervor."

Wie begegnet die Stadt Diestels Einwand, sie habe die Aktion nicht angekündigt? Die Pressestelle: "Eine Ankündigung fand statt. Es können jedoch grundsätzlich nicht alle Sanierungsarbeiten und Baumpflanzungen und der Austausch von Einzelbäumen nochmals separat angekündigt werden."

