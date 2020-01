von Timm Lechler

„Es war nicht möglich zu unterrichten“, berichtet Schulleiterin Karin Broszat. Am Dienstagmorgen bemerkten der Hausmeister und die Schulleiterin, dass die Heizung in der Überlinger Realschule ausgefallen war. In einigen Klassenzimmern sank die Temperatur auf nur sieben Grad. „Bei 15 Grad wäre es anders gewesen, und wir hätten uns vielleicht überlegt Unterricht zu machen“, so die Schulleitung.

Nach vier Stunden immer noch zwölf Grad

Die Schüler gingen zuerst in ihre Klassenzimmer, doch nach einer ersten Einschätzung des Hausmeisters, der die Reparatur auf zwei Stunden schätzte, wurden die Schüler wieder nach Hause geschickt. Ein Techniker wurde gerufen und behob das Problem, jedoch benötigte die Heizung danach noch weitere zwei Stunden, um langsam hochzufahren. Noch gegen zwölf Uhr war die Temperatur in manchen Klassenzimmern nur auf zwölf Grad geklettert.

Vorschriften für eine Mindesttemperatur? Nachfrage beim Regierungspräsidium, beziehungsweise der dortigen Schulbehörde: Gibt es eine vorgeschriebene Mindesttemperatur in Klassenzimmern? „Eine allgemein gültige Regelung, für zum Beispiel eine Mindesttemperatur in Klassenräumen von Schulen bei einem solchen Fall, gibt es nicht“, sagt der Pressesprecher des Regierungspräsidiums Tübingen, Dirk Abel. Hier liege die Ermessensentscheidung bei der jeweiligen Schulleitung. Allerdings dürfe diese natürlich keine gesundheitliche Gefährdung ihrer Schüler riskieren und müsse dafür Sorge tragen, dass die Kinder nicht unterkühlen. Des Weiteren müsse die Schulleitung bei Entfall des Unterrichts die Eltern ihrer Schüler informieren und sei ebenfalls dafür verantwortlich, dass die Kinder schnellstmöglich wieder nach Hause kommen.

Die spontane Heimreise der Kinder und Jugendlichen habe hingegen reibungslos funktioniert. „Manche Eltern habe ihre Kinder auch abgeholt“, so Broszat. Doch die meisten seien ganz normal zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Zug und Bus wieder nach Hause gefahren. Bei den jüngeren Schülern hat man sich außerdem erkundigt, wo diese denn nun hingehen könnten, wenn ihr Eltern verhindert wären.

Defekt wohl seit Samstag Nacht

Laut Schulleiterin Karin Broszat hatte die Heizung am Freitag noch funktioniert, doch in der Nacht zum Samstag sei es zu einem technischen Defekt gekommen. Dieser habe jedoch keine Fehlermeldung nach sich gezogen, sodass es über das Wochenende und den Feiertag nicht bemerkt worden war.

„Die Schule ist sehr schnell ausgekühlt, da sie nicht gut thermisch isoliert ist,“ so Karin Broszat. Die Ursache für den Ausfall der Heizung sind für die Schulleiterin die Weihnachtsferien, der anschließende Feiertag und die Kälte der letzten Tage. Jedoch handle es sich bei der defekten Heizung um kein längerfristiges Problem. Trotzdem stelle sich die Schulleitung die Frage, ob so etwas noch einmal passieren könne. Sie selbst hatte sich für diesen Ernstfall einen kleinen Radiator in ihr Büro gestellt, da sie noch bis zum Mittag für die Eltern der Schüler erreichbar seien wollte. Doch es habe sich niemand gemeldet.

Das alte Gebäude hat weitere Probleme

Des Weiteren gibt die Schulleiterin an, dass das alte Gebäude immer mal wieder Ausfälle habe. Im Winter sei es oft kalt, vor allem wegen alter Schiebefenster in den Klassenräumen, die sehr schlecht isoliert seien. „Für die Schiebefenster gibt es auch keine Ersatzteile mehr“, berichtet Broszat weiter. Besonders wegen dieser Fenster würden die Räume sehr schnell auskühlen. Im Sommer dagegen hätte die Schule des Öfterern mit Hitze zu kämpfen. Deshalb werde der Nachmittagsunterricht manchmal auch in kältere Räume verlegt und die Lehrer müssten die Rollläden schließen.

Das sagt der Elternbeirat

Der Elternbeirat indessen lobte die Kommunikation von Seiten der Schulleitung. Bereits um 8.05 Uhr am Dienstagmorgen habe es die erste Kontaktaufnahme mit den Eltern und dem Elternbeirat gegeben. Auch die Kinder seien sofort über die Störung der Heizanlage informiert worden und gebeten worden, ihre Jacken anzubehalten. „So etwas kann immer vorkommen“, äußerte sich Elternbeiratsvorsitzender Sadik Bahadir. Die Kommunikation zwischen Schule und Eltern habe aber reibungslos funktioniert. Auch von Problemen bei der Heimreise der Schüler habe er nichts gehört.

Angesprochen auf Schwierigkeiten des Schulgebäudes gibt der Elternbeirat an: „Man darf nicht vergessen, dass es eine der größten und ältesten Schulen im Bodenseekreis ist.“ Bezogen wurde die Realschule Überlingen erstmalig 1976. Damals gingen 760 Schüler auf die Realschule Überlingen, heute sind es 692. Wegen des Alters des Gebäudes gebe es einige Baustellen, „aber das muss die Stadt lösen“, so der Elternbeirat. Das werde auch Thema der nächsten Schulkonferenz sein.

Realschule wird saniert

Die Ursache der Störung und genaue Hintergründe bleiben weiterhin unklar. Der Hausmeister der Überlinger Realschule hatte den SÜDKURIER an die Pressestelle der Stadt Überlingen verwiesen, da er selbst laut eigener Aussage nichts zum Sachverhalt sagen dürfe. Die Stadt Überlingen – sie ist Trägerin der Realschule – gab bis Redaktionsschluss dieses Artikels keine Stellungnahme dazu ab.

Schullleiterin Karin Broszat verbucht die ganze Angelegenheit als eine Anekdote, die die Schüler später ihren eigenen Kindern erzählen können, wenn diese auf die Schule gehen. Zum Glück würde im Zuge des Überlinger Schulcampus auch die Realschule saniert. Dies soll aber erst nach dem Neubau des Gymnasiums folgen und dieser ist allerdings erst für 2022 geplant. Am Mittwoch, 8. Januar, wird der Unterricht wieder ganz regulär stattfinden, teilte Broszat mit.