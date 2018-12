„Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein...“ So beginnt ein bekanntes Weihnachtslied aus dem 17. Jahrhundert. Auch das Helios-Spital war nach der außergewöhnlichen sommerlichen Zwangspause im Kreißsaal wieder gut vorbereitet und gerüstet für Christkinder aus Überlingen. Gespannt warten die Dienst habenden Hebammen auch auf die ersten Babys in der bevorstehenden Neujahrsnacht. Auf ihren Einsatz freut sich auch schon Inga Reinehr aus Uhldingen-Mühlhofen, die 15 Jahre Berufserfahrung in der Geburtshilfe mitbringt. Aus familiären Gründen – sie hat noch eine minderjährige Tochter – mutet ihr das Team sonst weniger Nachtschichten zu, doch auf die Arbeit an Silvester freut sich Reinehr schon. „Ich liebe meinem Beruf“, sagt die begeisterte Hebamme, die zu dem neuen engagierten Team am Helios-Spital gehört: „Es ist schön, hier zu arbeiten und ich wurde super gut aufgenommen. Da kommt man auch gerne her.“ Nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Erfahrung von Inga Reinehr wissen das Helios-Spital, die Ärzte und die Kolleginnen, was sie an ihr haben. Auch der Mediziner Jan Kaufhold, der seit Oktober als junger Chefarzt für Frauenklinik und Geburtshilfe verantwortlich zeichnet.

Herdwangen-Schönach Geburtshelfer dringend gesucht: Akuter Mangel an Hebammen sorgt für Probleme Das könnte Sie auch interessieren

„Ich habe im September hier angefangen und gehöre zu den frischen Hebammen“, sagt Inga Reinehr. „Ich hatte nur etwas ausgesetzt und davor lange Jahre in der Uniklinik in Köln gearbeitet.“ Damals habe sie häufig mit Frühgeburten und mit „pathologischen Fällen“ zu tun gehabt, berichtet die Geburtshelferin: „Das haben wir hier gar nicht. Das macht mehr Freude.“ Diese Freude der Hebamme über eine Geburt sei regelrecht spürbar, hat auch Pflegedirektorin Daniela Klesel festgestellt.

Aktion sorgt bundesweit für Aufsehen

Nachdem das Helios-Spital in einer außergewöhnlichen Notreaktion aus Mangel an verfügbaren Hebammen im Mai und Juni für sechs Wochen seinen Kreißsaal geschlossen hatte, ist die Abteilung für Geburtshilfe nun in neuer Besetzung und mit neuem Schwung wieder bei der Arbeit. Einige Mitarbeiterinnen waren weggezogen, zwei waren selbst schwanger geworden. Schweren Herzens gab die Klinikleitung Anfang Mai damals bekannt, ihren Kreißsaal aus Mangel an verfügbaren Geburtshelferinnen dicht machen zu müssen. „Das ist zwar etwas peinlich, aber es ist so“, sagte der damalige Geschäftsführer Sven Axt im Mai demütig: „Doch aus medizinischer Sicht wäre eine Fortsetzung des Betriebs nicht zu verantworten.“

Überlingen Hebammen-Notstand gab es auch an der Helios-Klinik Überlingen Das könnte Sie auch interessieren

Die offensive Kommunikation der Klinik sollte sich nicht als Nachteil erweisen. Die außergewöhnliche Maßnahme stieß bei Betroffenen weitgehend auf Verständnis und sie trug umgekehrt dazu bei, dass das Team der Hebammen aus der ganzen Republik Nachschub generieren konnte. „Der Markt ist quasi leergefegt“, hieß es damals. „Doch wir waren nach der Schließung plötzlich in ganz Deutschland in den Medien“, erinnert sich Claudia Prahtel. Aus Villingen-Schwenningen, aus Stuttgart, aus Nürnberg und Berlin fragten plötzlich Interessentinnen an.“Alle Einstellungen gingen auf Initiativbewerbungen der Hebammen zurück“, sagt Pflegedirektorin Daniela Klesel, die für das Personal zuständig ist.

Im Schnitt 45 Geburten pro Monat

Nun stehen der Klinik insgesamt wieder neun Hebammen zur Verfügung, zum Teil mit langjähriger Erfahrung, zum Teil junge Nachwuchskräfte, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben. „Wir hatten zuletzt manchmal fünf ­Geburten an einem Tag“, sagte Claudia Prahtel kurz vor den Weihnachtstagen. Die sechswöchige Totalflaute mit Vor- und Nachwehen lässt sich in der Jahresstatistik allerdings nicht mehr ausbügeln. 438 Geburten waren bis zum 13. Dezember registriert gewesen. „Unser Ziel sind 456“, ist Inga Reinehr optimistisch.

Überlingen Überlinger Kreißsaal bleibt ab Dienstag geschlossen: Trotzdem macht sich keine Panik in der Geburtshilfe breit Das könnte Sie auch interessieren

Die Zwangspause hat das Helios-Spital gut verarbeitet. „Wir hatten anschließend schnell wieder das alte Niveau erreicht“, betont Chefarzt Jan Kaufhold, „und liegen seitdem wieder bei einem Durchschnitt von rund 45 Geburten pro Monat.“ Er ist optimistisch, diesen Wert halten und eventuell noch steigern zu können: „Viele Frauen suchen bewusst so ein kleines Haus wie unseres.“ Umso mehr, als Geburtsabteilungen in den Kliniken Pfullendorf und Radolfzell geschlossen hätten.