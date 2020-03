Überlingen vor 44 Minuten

Nach Skiausflug: OB Zeitler schickt Bürgermeister Längin in Quarantäne

Skifahren in Zeiten von Corona: Nicht nur der Chef der Baubehörde, auch andere städtische Mitarbeiter sowie Beschäftigte des Stadtwerks unternahmen noch am Freitag, 13. März, eine private Skiausfahrt nach Klösterle in Vorarlberg. Sie taten nichts Verbotenes, ignorierten im Anschluss aber die Empfehlung des Gesundheitsministers, daheim zu bleiben. Mittlerweile hat Oberbürgermeister Jan Zeitler gehandelt und die betroffenen Mitarbeiter zum Schutz vor einer Corona-Ausbreitung freigestellt.