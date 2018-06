Das Helios-Spital Überlingen öffnet am 2. Juli wieder seinen Kreißsaal. Die Klinik hatte sich vorübergehend von der Versorgung Schwangerer abmelden müssen, weil gleichzeitig mehrere Hebammen ausgefallen waren. Nun ist das Team wieder komplett und bereit werdende Mütter aufzunehmen, schreibt das Krankenhaus in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns, dass wir den Kreißsaal nun wieder öffnen können“, wird Klinikgeschäftsführer Sven Axt darin zitiert. „Es ist uns trotz genereller Personalknappheit gelungen, insgesamt drei neue Hebammen fest einzustellen. Zwei weitere werden bei uns ihre fachliche Anerkennung zur Hebamme machen und dann das Hebammenteam weiter verstärken. Außerdem wurde ein neuer Oberarzt für die Abteilung gewonnen, der ebenfalls ab Juli seine Tätigkeit aufnimmt.“

Die Zeit der Schließung habe man gut überstanden, teilt Pressesprecherin Claudia Prahtel auf Nachfrage mit. Es habe keine Schwangere abgewiesen werden müssen. "Die Frauen waren gut informiert", so Prahtel. Dafür sei die eingerichtete Hotline häufig angerufen worden. "Viele Frauen wollten wissen, wann wir wieder den Kreißsaal öffnen und ob weiterhin die Elternschulkurse stattfinden."

Die Geburtshilfe ist ein wichtiger Teil der Klinik in Überlingen. Dies zeigt sich auch in den Geburtenzahlen, die in den letzten vier Jahren stetig angestiegen sind. 2017 sind 577 Kinder im Überlinger Helios-Spital zur Welt gekommen. Dass das Krankenhaus durch die kurzzeitige Schließung des Kreißsaals einen Imageverlust erlitten habe und sich Eltern deshalb künftig gegen eine Geburt in Überlingen entscheiden werden, glaubt Pressesprecherin Claudia Prahtel nicht: "Da der deutschlandweite Hebammenmangel den meisten werdenden Müttern bekannt ist, haben wir sehr viel Verständnis und eine Welle der Solidaritätsbekundung erhalten." Bei der letzten Kreißsaalführung Ende Mai hätten zwölf Paare teilgenommen, obwohl der Kreißsaal zu dem Zeitpunkt bereits abgemeldet war. "Wir blicken also positiv in die Zukunft."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein