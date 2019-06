Im Fall des am Sonntagmorgen in der Lippertsreuter Straße überfallenen Dreiradfahrers haben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt gegeben. Laut gemeinsamer Pressemitteilung wurde der 36-Jährige Fahrer des dreirädrigen Elektrorads kurz vor 7 Uhr von einem 25 Jahre alten flüchtigen Bekannten bedrängt und an der Weiterfahrt gehindert. Der 25-Jährige schlug dem Opfer anschließend mit einer Bierflasche mehrmals ins Gesicht und auf den Kopf und raubte dem 36-Jährigen laut Pressemeldung den Geldbeutel. In einer ersten Stellungnahme hatte ein Polizeisprecher am Sonntag noch erklärt, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für den Einsatz einer Waffe gegeben hat.

Ein Rettungswagen brachte den „nicht unerheblich“ Verletzten in ein Krankenhaus. Der 25-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung identifiziert und kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sollte noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine Untersuchungshaft entscheidet.