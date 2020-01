Bei einer Kontrolle wurden sie dort nicht mehr angetroffen, dafür eine erhebliche Verunreinigung durch Müll und Unrat, wie die Polizei berichtet. Später fielen die Jugendlichen erneut auf. Diesmal durch Herumpöbeln und laute Musik. Beamte konnten sie hier anhalten und überprüfen. Zwei der drei Jugendlichen waren angetrunken. Alle drei wurden ihren Eltern übergeben, berichtet die Polizei.

Ermittlungen wegen weiterer Beschädigungen

Im gleichen Zeitraum ist es in der Umgebung auch zu vier Sachbeschädigungen gekommen. An der Owinger Straße wurde an einem Haus der Glaseinsatz der Haustür mit einem Stein eingeworfen. Im Hebelweg wurde an einem geparkten Auto mit einem Stein die Heckscheibe eingeworfen. An der Unteren-St.-Leonhard-Straße wurde ein Motorroller umgeworfen und beschädigt sowie ein geparktes Auto zerkratzt und ein Mülleimer in den Bach geworfen. Ob für diese Taten möglicherweise ebenfalls die Jugendlichen in Frage kommen, bedarf noch weiterer Ermittlungen, teilt die Polizei mit.