Bodenseekreis vor 50 Minuten

Nach „L 12“ jetzt auch die „Turbine“: FDP-Stadtrat und Fuhrunternehmer Ingo Wörner eröffnet seinen zweiten Kiosk in der Stadt

Ende des Jahres war das Bedauern groß, als Familie Tarantino nach 45 Jahren den Kiosk an der Post in Überlingen aufgab. Jetzt hat der neue Pächter seine Pläne vorgestellt: Ingo Wörner, FDP-Stadtrat und Inhaber eines Bagger- und Fuhrunternehmens in Überlingen, will den Kiosk Anfang Februar unter dem Namen „Turbine“ wieder eröffnen. Er betreibt bereits den Kiosk „L 12“ am Landungsplatz. Und zum Kiosk in der Bahnhofstraße würde er ebenfalls nicht Nein sagen...