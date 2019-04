Die Polizei sucht nach mindestens zwei Einbrechern, die in der Nacht auf Mittwoch beobachtet wurden, wie sie in ein Wohnhaus im Litscherweg einbrachen. Dort stahlen sie einen Autoschlüssel, kamen mit dem Auto aber nicht weit. "Keinen Kilometer weit", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.

Nun wurden zwei weitere Einbrüche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch angezeigt, wie die Polizei mitteilt. Sowohl in ein Haus im Feigentalweg als auch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Turmgartenweg verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt, indem sie die jeweiligen Türschlösser überwanden.

Polizei weckt Bewohner

Als die Polizei wegen des Falls im Litscherweg an den Tatort eilte, bemerkte sie, dass eine Haustüre noch offen stand. Sie ist von Unbekannten gewaltsam geöffnet worden, und so suchten die Beamten das Wohnhaus ab, wohl auch in der Hoffnung, etwaige Täter auf frischer Tat ertappen zu können. Bis dahin hatten die Bewohner von dem Einbruch noch gar nichts bemerkt, sie wurden erst durch den mutigen Einsatz der Beamten geweckt, wie Polizeisprecher Oliver Weißflog dem SÜDKURIER gegenüber bestätigte (Hinweis der Redaktion: In einer ersten Fassung dieses Beitrags war irrtümlicherweise an dieser Stelle von Feigentalweg die Rede. Richtig ist, dass die Bewohner beim angezeigten Fall im Litscherweg im Schlaf von der Polizei überrascht wurden).

Autoschlüssel weggeworfen

Nachdem am Mittwoch zwei weitere Fälle im Feigentalweg und im Turmgartenweg angezeigt wurden, stellte sich heraus, dass das seltsame Vorgehen um den nur wenige Meter bewegten Wagen eine gewisse Fortsetzung fand. Denn die Unbekannten (vorausgesetzt, es handelt sich um die selben Täter) stahlen bei einem der weiteren Fälle einen Schlüsselbund samt Fahrzeugschlüsseln. Den Schlüssel warfen sie jedoch noch auf dem Grundstück wieder weg. Das vor dem Haus geparkte zugehörige Auto wurde nicht bewegt. Unklar ist noch, ob sie das Auto geöffnet hatten.

Warum aber sie das Auto stehen ließen? Möglicherweise konnten sie es nicht fahren, weil sie die Technik nicht beherrschten? Das ist natürlich nicht bekannt und reine Spekulation. Aber rätselhaft findet die Polizei das ungewöhnliche Verhalten schon. Das Auto aus dem Litscherweg konnten die Unbekannten bewegen, aber, siehe oben, sie gaben die Fahrt rasch wieder auf.

Bislang ist auch nicht bekannt, ob bei den Einbrüchen im Feigentalweg und im Turmgartenweg weiteres Diebesgut gestohlen wurde. Inwieweit alle drei Einbrüche in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die noch andauern.

Wer in der fraglichen Nacht Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0, zu melden.