Überlingen – Der Nabu-Familienflohmarkt findet traditionell seit zwölf Jahren am ersten Wochenende nach den Sommerferien an der Überlinger Promenade statt. So auch in diesem Jahr, allerdings hatte es in den vergangenen Wochen viel Aufregung um ihn gegeben, und auch an diesem sonnigen Tag ist unter den Veranstaltern und Händlern Unzufriedenheit zu spüren und zu hören. Der Grund: Nachdem der Gemeinderat einstimmig ein neues Veranstaltungskonzept genehmigte, strich die Stadtverwaltung dem Nabu die Hälfte der Fläche inklusive Landungsplatz als Veranstaltungsort.

Mehr Platz als gewohnt gab es zwar Richtung Osten: Am neu gestalteten Mantelhafen, wo vorher Parkplätze waren, konnten nun auch erstmals einige Stände aufgebaut werden, und entlang der Promenade Richtung Landungsplatz fanden die übrigen Flohmarkthändler ihren Platz. Doch kurz vor dem Landungsplatz endete erstmals der Flohmarkt.

Beliebt ist der NABU-Familienflohmarkt nicht zuletzt wegen seiner Atmosphäre und eindrucksvoller Kulisse.Bild: Julia Rieß

Nabu sammelt Unterschriften

"Wir haben fast 50 Prozent weniger Stände", konkretisierte Hartmut Walter, der Vorsitzende des Nabu-Bezirksverbandes Donau-Bodensee. Heißt: 50 Prozent weniger Einnahmen durch Standgebühren, mit denen der Nabu Natur- und Umweltschutzprojekte finanziert. Und genau das ärgert jene Menschen, die sich an diesem Tag in die entsprechenden Unterschriftenlisten eintragen. Diese wird NABU- Geschäftsführerin Christina Aguirre de Kaysers der Stadtverwaltung vorlegen, in der Hoffnung, für das kommende Jahr doch noch etwas bewegen zu können. Diese Hoffnung hat sie nicht allein. Mit der Situation zufriedengeben möchte sich hier niemand.

Hartmut Walter, NABU-Vorsitzender (l.) und Christina Aguirre de Kaysers, NABU-Geschäftsführerin, sprachen mit Händlern und Besuchern, mit einem klaren Fazit. Aguirre de Kaysers: "Es sind alle sehr enttäuscht, dass der Flohmarkt kleiner wurde."Bild: Julia Rieß

Unverständnis bei Händlern

Bettina Frank, die regelmäßig den Nabu-Flohmarkt besucht, erzählt: "Ich habe gerade viele Leute getroffen, die ganz enttäuscht gegangen sind, dass vor allem Händler da sind und dafür wenig kleine Stände, weil so wenig Platz ist." Carola Battenfeld, die seit Jahren einen Stand für gemeinnützige Projekte betreibt, sagt, sie sei froh, dieses Jahr einen Stand bekommen zu haben. Für die Einschränkung habe sie kein Verständnis: "Der Naturschutzbund wird von uns gefördert, der muss einfach unterstützt werden! Das hat mich jetzt schon geärgert und ich finde, da muss man dagegen angehen."

Carola Battenfeld, Verkäuferin: "Ich finde die Einstellung der Stadtverwaltung schlimm. Wenn das jetzt irgendein privater Flohmarkt wäre, wo das Geld in die eigene Tasche fließt...Aber der Naturschutzbund muss unterstützt werden. Ich finde da muss man dagegen angehen."Bild: Julia Rieß

Bettina Frank, Besucherin: "Ich finde es extrem schade. Es war so ein Highlight im Jahr für die ganze Familie. Die Jugendlichen sind total enttäuscht, dass der Flohmarkt nur so klein ist."Bild: Julia Rieß

Nabu: Keine Antwort erhalten

Der Nabu-Vorstand kritisiert, dass die Entscheidung zu kurzfristig und über alle Köpfe hinweg getroffen worden sei. Der stellvertretende Nabu-Vorsitzende Ernst Auer sagte: "Wenn die Stadt sagt, wir möchten die Flohmärkte nicht mehr haben, dann kann man doch ein Gespräch führen, mit uns besprechen, warum, und ob es Alternativen gibt. Stattdessen haben wir auf unsere Anträge hin einfach keine Antwort bekommen."

Neuer Antrag 2019

In der nicht funktionierenden Kommunikation zwischen Stadtverwaltung, Gemeinderat und Nabu sieht Stadtrat Ulf Janicke (LBU/Grüne), der mit Fraktionskollegen den Flohmarkt besuchte, das eigentliche Problem. Während die Stadtverwaltung mitteilt, dass bei ihr kein Folgeantrag für eine Sondergenehmigung für den Nabu eingegangen sei, könne der Nabu-Vorstand belegen, dass ein solcher in dreifacher Ausführung in den Briefkasten der Stadtverwaltung persönlich eingeworfen wurde. Janicke: "Und wir haben in der Gemeinderatssitzung darüber gesprochen. Wir sagen daher, der Antrag für eine Sondergenehmigung ist unterschlagen worden; und die Stadtverwaltung verweist als Antwort auf die Sitzungsunterlage 2018/111, in der steht: 'es finden maximal zwei Flohmärkte im Jahr statt'." Das sei Kommunikation, die aneinander vorbei gehe, so Janicke. Am Mittwoch wolle er und Fraktionskollegin Marga Lenski die Sache in der Ausschusssitzung Bildung und Kultur klären, denn, so Janicke: "So macht das keinen Sinn." Schließlich solle für 2019 erneut ein Ausnahmeantrag gestellt werden.

Chronologie der Ereignisse Im März beschloss der Gemeinderat das Vergabekonzept – eine Ausnahmegenehmigung für den NABU-Flohmarkt wurde dabei laut Ulf Janicke (LBU/Grüne) in Aussicht gestellt. Der NABU stellte nach eigener Aussage daraufhin den Ausnahmeantrag, der in dreifacher Ausführung an Vertreter der Stadtverwaltung adressiert war. In der April-Sitzung sei auf Nachfrage Janickes, wann der Antrag zur Abstimmung komme, auf die nächste Sitzung verwiesen worden. In dieser sei der Antrag ebenfalls nicht aufgerufen worden. Vielmehr sei eine Beschränkung auf zwei Flohmärkte beantragt worden. "In der Not", so Janicke, "konnten wir dann das auf vier Flohmärkte hochsetzen." Aber der Antrag des Nabu für eine Sondergenehmigung sei – bis heute – unterschlagen worden. Auch gegenüber des NABU habe sich die Stadtverwaltung bis heute nicht zum Antrag geäußert. Die äußerte sich zuletzt am Freitag gegenüber dem SÜDKURIER: Ein Folgeantrag für eine Sondergenehmigung sei bei der "zuständigen Stelle" nicht eingegangen. Darauf Janicke: "Selbst wenn der Antrag verloren gegangen wäre, ist es doch in der Gemeinderatssitzung klar gesagt worden. Ich will niemandem unterstellen, dass er mit Absicht so etwas tut. Aber wir verstehen es nicht." (jur)

