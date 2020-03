Ab Montag sind im Kampf gegen die zu schnelle Ausbreitung des Corona-Virus auch in Baden-Württemberg alle Kindergärten und Schulen dicht. Vor allem auf die Eltern von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter kommen herausfordernde Wochen zu. Bereits am gestrigen Morgen, noch bevor die Schließung sicher war, diskutierte Claudia Wetzel-Thiel, Leiterin des evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Kinderhauses, mit mehreren Müttern über das Thema, was sie denn nun in den eigenen vier Wänden mit ihren kleinen Kindern Sinnvolles anfangen sollten.“Die Frauen, Akademikerinnen mit Bildung, haben einfach Sorge, was da auf sie zukommt“, sagt die Pädagogin, „die Eltern sind das nicht mehr gewohnt, ihre Kinder den ganzen Tag zuhause zu haben und sie sinnvoll zu beschäftigen“. Natürlich komme auch nicht in Frage, „kleine private Kitas zu entwickeln“, indem sich die Kinder gegenseitig besuchen. „Jede Familie soll ja unter sich bleiben, um sich nicht anzustecken“, erinnert die Kindergärtnerin an den Sinn der radikalen Maßnahme.

„Die Eltern sind es tatsächlich gar nicht mehr gewöhnt, sich mit ihren Kindern gemeinsam zu beschäftigen“, sagt Wetzel-Thiel, „weil sie selbst oft einen so anstrengenden Berufsalltag haben, dass sich am späteren Nachmittag oder am frühen Abend fast alles um organisatorische Fragen dreht.“ Die Mutter fährt das Kind noch zum Ballett oder in die Musikschule, es geht schnell zum Einkaufen und dann ist schon Abendessen – danach ab ins Bett. Was jetzt auf die Eltern zukommt, kann ein Gegenprogramm zur gewohnten Hektik werden, wie die Kinderhauschefin beschreibt: „Natürlich ist das eine Herausforderung, die vielen Tage, die man jetzt vor sich hat, die Kinder ganztags in der Wohnung zu haben – vielleicht in einer begrenzten Wohnung, die keinen Garten, keinen Balkon hat.“ Aber Wetzel-Thiel hat Antworten auf die Frage, wie Eltern mit ihren Vorschulkindern einen pädagogisch sinnvollen Tag gestalten.

„Ich habe die Eltern ermuntert, die Tage und Wochen zu nutzen: Es lohnt sich, jetzt Dinge zu tun mit den Kindern, die Ihr sonst vielleicht nicht macht. Seht diese sicher nicht einfache Zeit als Chance, ihr lernt Eure Kinder dadurch nochmals neu kennen, intensiver kennen.“ Claudia Wetzel-Thiel meint, in einer solchen Ausnahmezeit könnten Eltern den Entwicklungsstand ihres Kindes einmal selbst konkret und bewusst wahrnehmen. „Das kann ein ganz großes Geschenk sein: Einfach mal genau hinschauen, kann denn mein Kind schon den Stift halten, erkennt mein Kind schon die Farben, kann mein Kind schon mit dem Zahlenwürfel spielen?“ Die engagierte Hortleiterin appelliert an die Eltern, die Muße, die Zeit mit ihren kleinen Kindern bewusst zu erleben und spricht die Eltern an: „Jetzt habt ihr Zeit, gemeinsam zu lesen, mit den Kindern zu basteln.“

„Das große Geld braucht es für dieses intensive gemeinschaftliche Erlebnis bestimmt nicht“, sagt Claudia Wetzel-Thiel. Auch wenn es sonst so oft der Vergnügungspark oder Zoo sein müsse, Kinder könnten glücklich sein mit ganz „niederschwelligen Angeboten“. Wichtig sei für Kinder, eine positive Wechselwirkung zu spüren mit ihren Eltern. Wie das geht, das beschreibt Claudia Wetzel-Thiel an vielfältigen Beispielen, die ganz banal bei wohlbekannten Basteln beginnen. Und dann manchmal schon daran scheitern, weil keine Kinderschere mehr zuhause sei. Aber die ist ja doch schnell gekauft. „Kinder schneiden gerne aus, da kann man eine Zeitschrift nehmen, eine Zeitung oder Werbeprospekte – da schneiden wir dann gesunde Lebensmittel aus und kleben sie auf einen Karton: Kinder wissen sehr wohl, der Apfel ist gesund und die Süßigkeiten zerstören die Zähne.“

Aus Erfahrung weiß Wetzel-Thiel auch, dass immer weniger Kinder zuhause einen Ball haben. „Und der ist ganz wichtig in der Pädagogik – er ist eines der ältesten Kinderspielzeuge überhaupt und macht Kindern auch heute noch eine riesige Freude.“ Ganz einfach, kostet nicht viel und er schult die Feinmotorik, die Bewegung der Hände und Finger.

Die Pädagogin ist sich sehr wohl dessen bewusst, dass für Eltern die Verlockung bisweilen groß sein kann, ihre kleinen Kinder vor dem Fernseher für ein paar Stunden mal sich selbst zu überlassen. Doch Vorsicht: „Zu viel Fernsehkonsum macht einsam und traurig und manchmal dumm“, zitiert Wetzel-Thiel den Neurowissenschaftler Manfred Spitzer. „Fernsehen ja, aber in sehr dosierten Maßen“, sagt sie, „wenn ein vierjähriges Kind am Tag 60 Minuten schaut, geht das noch – aber verteilt auf zwei, drei Portionen vom Morgen bis zum Sandmann“. Und man müsse genau überlegen, was man anschaut. Die Pädagogin nennt nicht nur Familienklassiker wie Die „Sendung mit der Maus“ oder „Pipi Langstrumpf„. Und Tiersendungen. Sondern auch Themen wie Forschen, Experimentieren, Weltall. „Ruhig auch die großen Themen.“ Solche Beiträge sollen sich Eltern und Kinder gemeinsam anschauen, dann den Fernseher ausmachen und nochmals über das Thema reden und aufschreiben: Was haben wir gesehen, was haben wir gelernt, was ich wichtig?

Alternativ zum Fernseher biete sich das Thema „Naturlererlebnis“ an. „Wenn ich mich als Mutter die nächsten drei Wochen mit meinem Kind beschäftige soll, dann gehe ich raus in die Natur.“ Ein Spaziergang der Eltern mit dem Kind. Bewegung sei das natürlichste für die Kinder. Klettern, Laufen, Rennen diene auch der kognitiven Entwicklung. Schon ganz früh, ab 14 Monaten erlebten die Kinder die Unterschiede beim Laufen auf Gras, auf Pflaster, auf Waldboden. „Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang und leider wird der ja von uns Erwachsenen oft ausgebremst.“ Selbst zuhause kann die Natur Thema sein: Kressesamen in einen Blumentopf und die nächsten zwei Wochen täglich zusammen beobachten, was passiert.