In der Diskussion um die Sanierung der Kapuzinerkirche und der damit verbundenen Absagen von Sommertheater, "Kultur im Kapuziner" und "Kleiner Oper am See" meldet sich nun auch die BÜB+ zu Wort und äußert "größtes Bedauern" über das Aus der Kulturveranstaltungen. Die Wählervereinigung kritisiert die "nicht nachvollziehbare Verzögerung der notwendigen Auftragsvergaben zur Sanierung des Kapuziner durch die Bauverwaltung" scharf. "Wenn man sieht, wie zu Gunsten der LGS offensichtlich alle anderen Aufgaben vernachlässigt werden, kann es dafür keinerlei Verständnis geben", heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: "Das einst vielfältige Kulturangebot stirbt aus, eine Schande für eine Stadt wie Überlingen." Kulturentscheidungen gehörten zwingend in das Aufgabengebiet der gewählten Gemeinderäte, sie seien keinesfalls eine Sache der laufenden Verwaltung.

Temporäres Veranstaltungszelt auf dem Felderhausparkplatz

Die BÜB+ schlägt zur Rettung der Veranstaltungen vor, den Felderhausparkplatz für ein temporäres Veranstaltungszelt zur Verfügung zu stellen. "Die Parkplatzmieter bekommen in dieser Zeit einen kostenlosen Stellplatz im Parkhaus West. Da die Stadt nach Absage des Sommertheaters die eingeplanten 30.000 Euro Zuschuss nicht ausgeben muss, könnte dieser Betrag in eine Subventionierung des Zeltes fließen." Es sei unbedingt zu vermeiden, dass die Veranstaltungen dauerhaft ausfallen. Dies sei unbedingt zu vermeiden: "Die BÜB+ sieht den Gemeinderat in der Pflicht und Verantwortung, diese Angelegenheit zur kommenden Sitzung im Mai aufzugreifen und eine Entscheidung zu fällen."