von Mona Lippisch

Erst war es einfach nur eine Idee. Dann wurde aus dem Gedankenblitz Realität: Jana Heggelbacher und Myriam Kusterer eröffnen am Samstag ihre eigene Crêperie in der Christophstraße. „Ich bin fassungslos“, versucht die 22-jährige Heggelbacher ihre Freude in Worte zu fassen. Die 20-jährige Kusterer sagt: „In mir sprudelt es nur vor Emotionen.“

Jana Heggelbacher und Myriam Kusterer freuen sich auf die Eröffnung ihrer eigenen Crêperie in den Räumlichkeiten des Cafés „I love Leo“. In den kommenden vier Monaten verkaufen die beiden Freundinnen dort selbst gemachte Crêpes und Waffeln. | Bild: Mona Lippisch

Die Freundinnen kennen sich erst seit etwas mehr als einem Jahr. In dieser Zeit haben sie bereits einiges zusammen erlebt. Auch eine vierwöchige Reise nach Sri Lanka gehört dazu. „Diese Zeit hat unsere Freundschaft gestärkt“, blickt Kusterer zurück.

Gemeinsame Arbeit macht den Mädels Spaß

Während Heggelbacher zehn weitere Monate die Welt erkundete, ging für Kusterer der Alltag in Überlingen wieder los. „Ich habe angefangen, im Café ‚I love Leo‘ zu arbeiten, um mir ein wenig Geld zu verdienen“, erzählt Kusterer. Als Heggelbacher von ihrer Reise zurückkam, hat sie ihre Freundin im Café unterstützt. „Wir hatten viel Spaß beim gemeinsamen Arbeiten“, sagt Heggelbacher.

Haben ihren Traum von der eigenen Cêperie wahr werden lassen: Die beiden Freundinnen Myriam Kusterer und Jana Heggelsbacher (von links). | Bild: Mona Lippisch

Die Idee, eine Crêperie zu gründen, kam ganz spontan: Was soll mit dem Café werden, wenn es in den Wintermonaten schließt? „Eine Crêperie oder einen Waffelladen müsste man hier unterbringen“, war der erste Gedanke der Freundinnen.

So sah es am Mittwoch noch im Laden aus: An den Wänden stehen die Angebote des Cafés „I love Leo“, das während der Sommermonate geöffnet hatte. Zur Eröffnung haben Heggelbacher und Kusterer die Wand mit ihren eigenen Angeboten übermalt. | Bild: Mona Lippisch

Eigentlich wollte Heggelbacher nur für wenige Wochen in Überlingen bleiben und danach wieder reisen. Ihren Flug nach Australien hat sie nun erst mal umgebucht. „Mit jedem Tag fanden wir unsere Idee besser und besser. Wir sind richtig aufgeblüht“, blickt Kusterer zurück.

Eltern und Chef unterstützen die Freundinnen

Konkret wurde es dann mithilfe von Kusterers Vater, der die jungen Frauen bei der Planung unterstützte. „Als erstes haben wir unseren Chef im Café gefragt. Der fand die Idee toll und hat gleich gemeint, dass er uns unterstützt“, sagt Heggelbacher. Nachdem klar war, dass die Freundinnen das Café in den Wintermonaten nutzen dürfen, haben sie sich auf die Suche nach einem passenden Namen gemacht. Auch ein Logo haben die Zwei entworfen. „Der Name ‚Crêpeduett‚ ist meiner Mama eingefallen. Wir fanden ihn super und haben ihn übernommen“, erzählt Kusterer.

Jana Heggelbacher und Myriam Kusterer vor ihrer eigenen Crêperie in der Christophstraße. | Bild: Mona Lippisch

Für die Vorbereitungen bis zur Eröffnung der Crêperie blieben den Freundinnen nur vier Wochen – nicht viel Zeit für Dekoration, Möbel, Rezepte und eine Speisekarte. „Wir haben uns einfach in die Idee gestürzt und den Zeitdruck hinter uns gelassen“, sagt Heggelbacher. Am Dienstagabend haben die beiden das erste Mal in ihrem Leben Crêpe gemacht. „Wir hatten quasi gar keine Erfahrung“, sagt Kusterer und lacht.

Viel Erfahrung im Umgang mit dem Crêpeeisen haben die Freundinnen nicht. | Bild: Mona Lippisch

Aber es hat geklappt. Die Freunde wurden verkostet und ein befreundeter Koch hat bei den Rezepten geholfen. „Wir sind guter Dinge und mit jedem Crêpe lernen wir dazu“, sagt Heggelbacher.

Finanzierung der Crêperie gestaltet sich schwierig

Neben einem kurzen Planungszeitraum war auch die Finanzierung problematisch. Heggelbacher musste schließlich ihr Sparkonto auflösen, um Möbel, Dekoration und Zutaten kaufen zu können. „Wir haben alles zusammengekratzt, was wir an Geld finden konnten. Wir haben viele Sachen verkauft“, erzählt Heggelbacher schmunzelnd. Besonders stolz sind die beiden darauf, dass sie es trotz Schwierigkeiten alleine geschafft haben.

Süße und salzige Crêpes sowie Waffeln im Angebot

In den kommenden vier Monaten bieten die Freundinnen im „Crêpeduett„ salzige und süße Crêpes sowie Waffeln an. Geröstete Kaffeebohnen bekommen die Mädels aus dem Überlinger Café „Solid Ground“. „Wir finden es wichtig, dass sich die Lokale gegenseitig unterstützen“, betont Kusterer.

In den kommenden vier Monaten ist hinter der Theke und vor dem Crêpeeisen der Arbeitsplatz von Julia Heggelsbacher. | Bild: Mona Lippisch

Fast alle Zutaten kommen aus der Region. „Bei den tierischen Produkten achten wir außerdem darauf, dass sie Bio sind“, erklärt sie.

Mit ihrer Crêperie wollen sich die zwei jungen Überlingerinnen etwas beweisen. Sie wollen zeigen, dass aus einer Schnapsidee Realität werden kann, wenn man daran glaubt. Aber noch mehr: „Wir wollen einen Ort voller Lebensfreude schaffen. In einer grauen, von Leerständen gezeichneten Altstadt.“

Über „Crêpeduett“

„Crêpeduett“ eröffnet am heutigen Samstag in der Christophstraße 41. Das Café, in dem Crêpes und Waffeln verkauft werden, hat bis März täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Im Sommer war das Café „I love Leo“ in den Räumlichkeiten beheimatet.