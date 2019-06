Lale Akgün, in Istanbul geboren, hat einen Doktortitel der Naturwissenschaften, ist Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin, hat ein SPD-Parteibuch und saß von 2002 bis 2009 im Bundestag. Vor allem aber ist sie aufgeklärte Muslimin und Autorin. Ihr neues Buch „Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime“ stellte sie am Sonntag im Augustinum vor.

Zum dritten Mal in Überlingen zu Gast

Lale Akgün ist zum dritten Mal zu Gast in Überlingen, sie verbindet mittlerweile ein sehr herzliches Verhältnis zu Olivia Schnepf, die auch diese Veranstaltung organisiert hatte, wie Akgün am Rande erzählte. 2013 sei sie maßgeblich an der ersten kritischen Islamkonferenz in Deutschland beteiligt gewesen. Auch im Augustinum warnte sie vor einem orthodoxen Islam: „Dieser Islam befindet sich gerade auch mit der Frauenfrage nicht im Hier und Jetzt.“

Kritik an deutschen Moschee-Vereinen

Immer wieder griff Akgün die vier deutschen Moschee-Vereine an, allen vor die größte, Ditib (die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion), und wies darauf hin, dass beispielsweise Ditib nur rund 10 000 Mitglieder habe. Diese Moschee-Vereine stehen für die aufgeklärte Muslimin vor allem für einen politischen Islam und seien „ein verlängerter Arm des türkischen Staatspräsidenten Erdogan“.

Man höre nur die „lauten und radikalen Vertreter“ des Islam

Die meisten Muslime in Deutschland seien auch nicht frommer als normale Christen, die nur an Weihnachten in die Kirche gingen. Nur höre man diese nicht, im Gegensatz zu den lauten und radikalen Vertretern des Islam, allen voran die Imame in den Moscheen.

Frauenfrage „weg vom Kopftuch„ klären

Akgün erklärte, sie lasse sich ihren Mund nicht verbieten. Sie warnte vor einem geplanten Bekenntnisunterricht an deutschen Schulen. Die Referentin forderte, mit den Werten der Aufklärung im Einklang zu stehen, alle Gewalt aus der Religion herauszulassen und die Frauenfrage „weg vom Kopftuch“ zu klären. Dass sie die Meinung der Zuhörer traf, zeigte sich in der Diskussionsrunde.