58 Jahre lang hat Gerhard Keller für den Gesang- und Musikverein Nußdorf musiziert, jetzt hat er das Flügelhorn beiseitegelegt: Mit anhaltendem Applaus wurde das Ehrenmitglied, das zunächst Zugposaune und Trompete spielte, beim Jahreskonzert des Vereins im Dorfgemeinschaftshaus verabschiedet. „Wir bedauern seine Entscheidung, respektieren diese aber gleichermaßen“, sagte Vorsitzender Walter Niedermann.

Vorsitzender Walter Niedermann (rechts) verabschiedete Gerhard Keller. | Bild: Holger Kleinstück

Dirigent Alexander Mahl hatte für das weihnachtlich angehauchte Konzert ein ausgewogenes Programm zusammengestellt: Seine Zöglinge waren in vielen verschiedenen Stilrichtungen unterwegs, zum einen kraftvoll, tragend und klassisch, zum anderen modern und schwungvoll in insgesamt 13 Musikstücken, darunter auch Ausflüge in die Filmmusik. Dass der Dirigent seine Musiker bestens auf das Konzert vorbereitet hatte, wurde bereits beim ersten Stück, dem swingenden amerikanischen Marsch „Them Basses“ offenbar.

Ein Höhepunkt sicherlich "Adagio for Winds", eine musikalische Meditation für Blasorchester, in dem barocke und romantische Stilelemente miteinander verschmolzen. Mit dem Weihnachtslied „O Sanctissima“ stand zwar offiziell das letzte Stück an, doch kamen die Aufführenden nicht um Zugaben herum.

Bild: Holger Kleinstück

Ihr musikhungriges Publikum beloshnten sie unter anderem mit der „Tochter Zion“. Den Musikern war es zweifelsohne gelungen, "mit schöner, gefühlvoller und abwechslungsreicher Blasmusik auf hohem Niveau zu unterhalten", wie es eingangs Moderator Jürgen Specker formuliert hatte.