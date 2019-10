Drei Bezirkskantoren sind von Erzbischof Stephan Burger mit dem Ehrentitel Kirchenmusikdirektor der Erzdiözese Freiburg ausgezeichnet worden. Eine von ihnen ist Melanie-Jäger Waldau, Münsterkantorin in Überlingen.

Herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Kirchenmusik

Im Rahmen einer Feierstunde bei der Tagung der Kirchenmusikkommission überreichte der erzbischöfliche Sekretär Bernd Gehrke Melanie Jäger-Waldau, Georg Koch und Markus Uhl ihre Urkunden. Mit der Ernennung werden langjährige herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Kirchenmusik gewürdigt, teilt das Ordinariat in einem Pressetext mit. Der Leiter des Amtes für Kirchenmusik, Godehard Weithoff, hob das sehr hohe Niveau der drei Bezirkskantoren hervor: Melanie Jäger-Waldau attestierte er, dass sie für die Musik brenne – sie leitet unter anderem fünf Chorensembles, bietet in Überlingen Orgelkonzerte, einen Orgelsommer und Orgelmusik zur Marktzeit an.

Markus Uhl habe es geschafft, sich in Heidelberg mit Qualität und Kontinuität einen Namen zu machen – er sei zur festen musikalischen Größe in der Stadt geworden. Bei Georg Koch nannte Godehard Weithoff vor allem dessen Expertise als Orgelinspektor.

Pfarrer Bernd Walter freut sich über Auszeichnung

Pfarrer Bernd Walter, Leiter der Seelsorgeeinheit Überlingen, sagte: „Melanie Jäger-Waldau – das ist ein Name.“ Er freue sich sehr mit ihr über die Auszeichnung. „Es drückt ihr Engagement für qualitativ hoch stehende Kirchenmusik aus. Das leistet sie für Überlingen, das reicht aber auch weit über Überlingen hinaus.“

Jäger-Waldau ist Münsterorganistin, leitet Chöre und Münsterkonzerte

Die 49-jährige Melanie Jäger-Waldau ist seit 1995 Münsterkantorin in Überlingen. Ihre Tätigkeit als Münsterorganistin, Leiterin von acht Chorgruppen innerhalb der Münstermusik (5 Jugendkantorei-Gruppen, Münsterchor, Kammerchor und Vokalsensemble) sowie als Dirigentin und künstlerische Leiterin der Überlinger Münsterkonzerte prägt das kirchenmusikalische und kulturelle Leben der Stadt Überlingen und der Bodensee-Region nachhaltig mit. Seit 2016 ist Melanie Jäger-Waldau Präsidentin des katholischen Kinder- und Jugendchorverbandes Pueri Cantores der Erzdiözese Freiburg und seit 2019 im Präsidium des Nationalkomitees der Pueri Cantores Deutschland.