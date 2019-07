Die Gründer des Münsterbauvereins Überlingen sind 1890 der Überzeugung gewesen, dass dieses einzigartige Bauwerk, das als Wahrzeichen der Stadt gilt, der Unterstützung bedarf, um allfällige Renovierungen zu ermöglichen. Die aktuelle Mitgliederversammlung war gut besucht. Schatzmeisterin Jutta Neuschl erläuterte das Zahlenwerk des Jahres 2018.

Schwerpunkt 2018/2019 lag auf Chorfenstern

Cornelia Lenhardt berichtete, dass der Verein aktuell 478 Mitglieder hat und die Fluktuation mal mehr, mal weniger ausgeprägt sei. Bernd Kuhn informierte über den Abschluss der Arbeiten am Ölberg, an dem sich der Verein mit 12 000 Euro beteiligt hat. Das Hauptaugenmerk in den Jahren 2018 und 2019 liege allerdings auf der Sanierung der Chorfenster, was etwa 900 000 Euro koste.

Münsterbauverein beteiligt sich mit 100 000 Euro

Nach den Zuschüssen vom Land und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie der Kostenbeteiligung durch die Diözese blieben noch 300 000 Euro an der Münstergemeinde hängen. Der Münsterbauverein beteiligte sich mit 100 000 Euro an dieser Sanierung. Inzwischen sei die Verschalung entfernt, sodass die bunten Chorfenster in neuem Glanz erscheinen.

Barrierefreier Zugang für 60 000 Euro in Planung

Ein besonderes Anliegen ist dem Verein die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Münster, der jetzt am unteren nördlichen Portal entstehen wird. Man rechnet mit Kosten von 60 000 Euro. Die Neuwahlen des Vorstands erbrachten keine großen Veränderungen. Geborene Mitglieder sind Pfarrer Bernd Walter und Oberbürgermeister Jan Zeitler. Dazu kommen elf Vorstandsmitglieder, darunter neu Ulrich Krezdorn und Dominik Mattes. Bestätigt wurden Jutta Neuschl, Cornelia Lenhardt, Ulrich Köberle, Bernd Kuhn, Nikolaus Maier, Anne Krezdorn, Otmar Meschenmoser, Reinhard Ebersbach und Hermann-Josef Schwarz.

Pfarrer wünscht sich im Jubiläumsjahr mehr Mitglieder

In der Diskussion wünschte sich Pfarrer Bernd Walter, dass die Mitgliederzahl im Jahr des Stadtjubiläums 2020 steigt. Ihm liege das Münster als Wahrzeichen der Stadt sehr am Herzen. Manche Besucher müsse man daran erinnern, dass das Münster kein Museum ist. Die Baumeister von damals hatten die Kirche zur Ehre Gottes gebaut. Altstadtrat Winfried Ritsch regte an, den neuen Gemeinderat sehr bald zu einer Führung im Münster inklusive Schatzkammer einzuladen. Josef Widmer ergänzte diese Anregung mit dem Hinweis: „Früher war es üblich, dass jeder Gemeinderat auch Mitglied des Münsterbauvereins war.“