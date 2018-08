von Lothar Fritz

Die Oper „Don Giovanni“ gehört zu den Höhepunkten im Schaffen von Mozart. Die Kleine Oper am See hat sich unter der Gesamtleitung von Isabell Marquardt dieser Herausforderung gestellt und zusammen mit dem musikalischen Leiter Vincent Andreas eine gelunge Version auf die Bühne des neuen Kultur-Pavillon am Kapuziner gebracht. Mozart hat als 31-Jähriger „Don Giovanni“ für die Prager Oper geschrieben und die Uraufführung 1787 selbst geleitet. Sein Partner Lorenzo da Ponte verfasste das italienische Textbuch. In der Überlinger Aufführung wird mit wenigen Ausnahmen Deutsch gesungen.

Donna Anna und ihr Verlobter Ottavio finden den toten Komtur, Annas Vater. | Bild: Lothar Fritz

Den Mittelpunkt bildet die faszinierende und skrupellose Gestalt des Frauenverführers Don Giovanni, ein junger Adeliger aus Sevilla. Die Ouvertüre beginnt mit einem Paukenschlag, der schon die Dramatik der Geschichte anzeigt mit dem Trauerchor hinter einem offenen weißen Sarg, aus dem eine geisterhafte Tänzerin steigt. Die Geschichte beginnt mit einem Konflikt. Giovanni hatte versucht, Donna Anna, die Tochter des ehrenwerten Komturs, zu verführen. Als dieser dazwischengeht, wird er im Zweikampf mit Giovanni getötet. Donna Anna lässt ihren Verlobten Ottavio schwören, den Tod des Vaters zu rächen. Leporello, Giovannis Diener, ist unzufrieden mit seinem Herrn, „dein Leben gleicht einem Schwein“, sagt er. Daher klärt er Donna Elvira, die verlassene Frau von Giovanni, auf über dessen Hunderte von Liebschaften in ganz Europa, „1003 in Spanien“ hat er akribisch notiert vor dem Hintergrund der zahlreichen Fotos auf den Kulissenwänden.

Leporello erzählt Donna Elvira von seinen Liebschaften. | Bild: Lothar Fritz

Giovanni lässt sich nicht bremsen. Auf einem Ball in seinem Schloss will er die Bäuerin Zerlina verführen und ihren misstrauischen Verlobten Masetto ablenken, was durch Intervention von Anna, Ottavio und Elvira misslingt. Giovanni ist ein Getriebener, er ist ständig in Bewegung und giert nach neuen Abenteuern. Hat er überhaupt ein Gewissen? Und merkt er nicht, dass er auf einen Abgrund zutreibt? Er nimmt in Kauf, dass sein treuer Diener Leporello, mit dem er die Kleider tauscht, an seiner Stelle verprügelt wird. Als er und Leporello sich auf dem Friedhof treffen, prahlt er mit seinen Täuschungen. Daraufhin mahnt die Stimme der steinernen Statue des Komturs, die geweihte Stätte zu verlassen. Übermütig lädt Giovanni die Statue für den Abend zum Essen ein. Komtur folgt der Einladung und fordert Giovanni zur Reue und Buße auf. Zweimal Nein schleudert er dem in Weiß gekleideten Gast entgegen. Der Tisch für das Festmahl wird zum Sarg, in dem Don Giovanni verschwindet, womit sich der Kreis schließt.

Die dreistündige Aufführung war spannend bis zur letzten Szene. Die acht Hauptdarsteller haben stimmlich und schauspielerisch hervorragend überzeugt, insbesondere die drei Sängerinnen Isabell Marquardt, Nina Schulze und die ausdrucksstarke Mezzosopranistin Felicitas Brunke. Das kleine Orchester aus neun Personen füllte den hohen Raum, der eine gute Akustik hat. Die Regie unter der Leitung von Melanie Renz hat ein reibungsloses Zusammenspiel von Hauptdarstellern, Chor, Tanz und dörfliche Szene orchestriert, sodass das Premierenpublikum nicht nur anerkennenden Szenenapplaus, sondern auch langen Schlussbeifall spendete.

Weitere Aufführungen der Kleinen Oper am See finden am heutigen Samstag und morgigen Sonntag, jeweils 20 Uhr, statt. Die Samstagvorstellung ist ausverkauft, eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse. Karten für Sonntag gibt es unter im Internet: www.kultur-im-kapuziner.de oder telefonisch: 0 75 51/6 01 00

Die Hauptdarsteller Vincent Gühlow: Don Giovanni

Isabell Marquardt: Donna Anna

Felicitas Brunke: Donna Elvira

Keyan Kaaroobee: Don Ottavio

Johannes Fritsche: Leporello

Nina Schulze: Zernila

Jacob Fauser: Masetto

Hermann Locher: Komtur

