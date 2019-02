Überlingen vor 24 Minuten

Mit der Zimmermannsgilde im Wald: Hier kommt der Narrenbaum für die Hofstatt her

Rund 30 Meter hoch und fünf Tonnen schwer: Mit dem Aufstellen des Narrenbaums werden die Überlinger Narren am Schmotzigen Dunschtig wieder zeigen, dass sie nun die Macht in der Stadt übernommen haben. Doch wo kommt der Baum eigentlich her und wie wird er ausgesucht? Wir haben die Zimmermannsgilde in den Wald begleitet.