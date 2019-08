von Julia Rieß

Robert Pfau (33), Tillmann Hölz (32) und Denis Kleinmann (33) wollen in sechs Wochen 15 Länder durchqueren, dabei 16 000 Kilometer zurücklegen. Und das alles mit einem alten Fiat Panda, der gerade noch so verkehrstauglich und nicht gerade das Gefährt ist, das man sich für solch eine Reise vorstellt.

Immenstaad Einmal Nordkap und zurück: Was Teilnehmer aus der Region bei einer 16-tägigen Winter-Rallye erlebt haben Das könnte Sie auch interessieren

Ohne Allradantrieb oder Klimaanlage durchqueren die drei als Team Burgberg die Wüste. Sie sind nicht allein auf dieser etwas verrückten Mission, denn sie sind im Rahmen der jährlich stattfindenden „Mongol Rally“ unterwegs. Zu der Rallye sind nur Autos zugelassen, die maximal einen Hubraum von 1,2 Litern haben. Das Motto ist: je schlechter das Auto, desto besser – denn desto größer ist das Abenteuer.

Spenden für den guten Zweck

Außerdem sammeln alle Teilnehmer während der Rallye Spenden, die einem guten, vorab bestimmten Zweck zugutekommen. Das Team Burgberg möchte Aufmerksamkeit und Unterstützung für den Kampf gegen die Erbkrankheit Mukoviszidose. An die hatten sie im vergangenen Jahr einen guten Freund verloren. Die bundesweit organisierte Selbsthilfegruppe Mukoviszidose unterstützt Menschen, die erkrankt sind und finanziert Forschungsprojekte, mit dem Ziel, Mukoviszidose irgendwann heilen zu können.

St. Georgen Interview mit Sonja Keinhorst und Boris Pokupec: "Der wahre Held ist unser Fiat Panda!" Das könnte Sie auch interessieren

Die zweite Organisation, die das Team Burgberg unterstützt, ist Cool Earth, die gegen die Regenwaldabholzung in Peru kämpft. „Hoffentlich können wir damit etwas den CO 2 -Fußabdruck, den wir mit unserer Reise verursachen, reduzieren“, sagt Robert Pfau.

Freunde sind seit dem 20. Juli unterwegs

Seit dem 20. Juli sind die drei Freunde, die sich seit ihrer Kindheit in Überlingen kennen, unterwegs. Wann immer sie Internetzugang haben, posten sie über ihre Erlebnisse auf dem Reiseblog.

Sie folgen keiner vorgeschriebenen Route

Sie haben inzwischen Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan und Russland durchquert. „Es gibt keine vorgeschriebene Route“, erklärt der 33-jährige Robert Pfau, der wie seine zwei Teamkollegen auf dem Burgberg aufgewachsen ist, aber inzwischen in Norwegen lebt.

Bodenseekreis Einmal Nordkap und zurück: Teilnehmer vom Bodensee wollen bei einer Rallye 7500 Kilometer zurücklegen Das könnte Sie auch interessieren

„Jeder fährt wie und wo es ihm passt. Es ist kein Rennen. Ganz im Gegenteil. Wer zuerst ankommt, verliert, denn derjenige hatte vermutlich zu wenig Abenteuer erlebt“, so Pfau. Aus Barnaul in Russland berichtet die Crew per E-Mail über den aktuellen Status der Reise.

Krater von Derweze war bisher der Höhepunkt

Der Höhepunkt sei bisher der Krater von Derweze in Turkmenistan gewesen, der aufgrund von ausströmendem Gas seit 1971 in Flammen steht, besonders auch für ihn als Geowissenschaftler, schreibt Robert Pfau: „Abstruser Ort in der Mitte der Wüste in einem abstrusen Land. Getoppt wurde das dann nur noch davon, dass wir es fertiggebracht haben, dort eine Band ein Konzert spielen zu lassen.“

Panne durch defekte Elektronik in der Türkei

Die größte Schwierigkeit auf der Reise war bislang eine Panne in der Türkei, welche auf eine defekte Elektronik zurückzuführen war und jenseits der Türkei wahrscheinlich unmöglich zu reparieren gewesen wäre. Ansonsten sei nun „mechanisch unserer Auffassung nach alles noch im Lot, allerdings sind wir auch keine Autoexperten. Die Stoßdämpfer mussten gewechselt werden – die Straßenbedingungen sind stellenweise katastrophal und fordern ihren Tribut.“

Ankunft um den 31. August geplant

Als das Team Burgberg per E-Mail Kontakt aufnimmt, muss es noch rund 3000 Kilometer zurücklegen, der Großteil führt durch die Mongolei. Die drei liegen damit gut im Zeitplan, sie erwarten, um den 31. August am Ziel zu sein.