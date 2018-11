Das gemeinsame Jahreskonzert von Stadt- und Jugendkapelle am Samstag, 8. Dezember, findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Kursaal, sondern in der Waldorfschule statt. Der städtische Musikdirekter Ralf Ochs begründet diese Entscheidung auch mit der Akustik: "Es ist ein Konzertsaal, der dem Klang der Orchester einfach den notwendigen Raum gibt. Klanglich einfach eine andere Welt", sagte er. Bereits im Frühjahr war der Dirigent mit der Jugendkapelle in dem Saal aufgetreten, der Platz für rund 650 Besucher bietet. Das Jahreskonzert am 8. Dezember findet um 20 Uhr statt. Einlass ist eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Mit etwas Glück können SÜDKURIER-Leser Freikarten gewinnen.

Jugendkapelle spielt "Appalachian Overture"

Den Auftakt beim Jahreskonzert wird die Jugendkapelle machen. Die jungen Musiker spielen die "Appalachian Overture", ein kraftvolles Stück von James Barnes. Diese Ouvertüre werden die Nachwuchsmusiker auch am 25. Mai 2019 in Balingen spielen. Dort finden die „BW-Musix 2019“ statt, ein Wettbewerb für Jugendblasorchester, Bläserklassen und Bigbands in verschiedenen Kategorien. Auch die symphonisch arrangierte „Bohemian Rhapsody“ der Rockgruppe Queen wird die Jugendkapelle beim Jahreskonzert aufführen.

Anspruchsvolle und unterhaltsame Stücke

Später spielt die Stadtkapelle unter der Leitung von Ralf Ochs mehrere Stücke. Darunter unter anderem "Almansa". Komponist Ferrer Ferran beschreibt darin das Zusammentreffen verschiedener Kulturen in einer muslimischen Stadt. Dieses festliche Stück wird die Stadtkapelle auch beim Bundesmusikfest in Osnabrück im Mai kommenden Jahres aufführen. „Beide Kapellen spielen zu Beginn anspruchsvolle Stücke, am Schluss wird es unterhaltsam auf hohem Niveau“, beschreibt Ochs den musikalischen Aufbau des Jahreskonzerts.

Konzertsaal als Versuchsstandort

Ob das Jahreskonzert auch 2019 wieder im Konzertsaal der Freien Waldorfschule stattfinden wird, konnte der Musikschulleiter noch nicht mit Gewissheit sagen. „Es ist einfach ein Versuchsballon“, erklärte Ralf Ochs. Die Vorbereitungen seien im Konzertsaal der Waldorfschule etwas schwieriger als im Kursaal. Der Aufwand sei höher, da die Musiker beispielsweise selber aufbauen müssen.

Bustransfer zur Waldorfschule

Für Stammgäste des Konzerts wird es am Konzertabend wegen des weiteren Anfahrtswegs einen kostenlosen Bustransfer vom Busbahnhof zur Waldorfschule geben. Die Fahrten sind um 19, 19.20 und 19.40 Uhr. Zurück fährt der Bus um 22.20 und um 22.40 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 9 Euro im Sekretariat der Musikschule erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 10 Euro.

