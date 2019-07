„Das ist Pünktchen“, sagt Line. Lilli stellt ihren jungen Hahn vor: „Das ist Stripes.“ Die Schüler der Montessori-Grundschule Nußdorf kennen ihre Pappenheimer sehr genau. Schließlich haben die Jungen und Mädchen ihre Schützlinge selbst getauft, die inzwischen vier Wochen alt sind und in ihrem abgezäunten Reich im Garten alle Freiheiten haben. Die Schüler kennen sie, seit sie aus dem Ei gekrochen sind. Dabei zuzuschauen, war ein großes Erlebnis für sie.

„Wir machen hier ein Rundum-Projekt mit den Tieren“, sagt ihre Lehrerin Marion Wild, die schon viel Erfahrung mit sogenannter tiergestützter Pädagogik hat.

Der kleine fahrbare Hühnerstall war einige Wochen die Attraktion an der Nußdorfer Schule. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Als Kooperationspartnerin fand sie schnell Mirjam Neyrinck vom Hofgut Rengoldshausen, die die Hühnerhaltung von Inga Günther übernommen hat und inzwischen mit Zweinutzungshühnern arbeitet. Bei ihnen handelt es sich um eine Kreuzung aus den bekannten französischen Bresse-Hühnern, deren Fleisch sehr beliebt ist, und dem legefreudigen Haushuhn New Hampshire.

Kleines Hühnerhaus als Rückzugsort

Fünf Hühner und vier Hähne teilen sich den Auslauf im Garten der Nußdorfer Schule. „Die Hähne erkennt man an dem viel größeren und dickeren Kamm“, zeigt die kleine Lilli. Rückzugsraum für die Tiere ist ein kleines Hühnerhaus, das auf das Fahrgestell eines Bollerwagens montiert und so mobil ist. Der ganze Ministall gehört zum pädagogischen Angebot von Mirjam Neyrinck, die den Umgang mit Tieren an die Schulen bringen will. „So muss man nicht alle auf den Bauernhof schleppen“, sagt sie.

Kamillentee und zur Sicherheit zwei Globuli

„Soll ich Wasser holen oder Kamillentee?“, ruft die kleine Stephanie über die Wiese. Ja, einen Tag zuvor hatte tatsächlich eines der Hühner Durchfall – und da gibt es für gewöhnlich Kamillentee und zur Sicherheit zwei Globuli. „Kamillentee ist immer gut für den Darm“, antwortet Mirjam Neyrinck auf den fragenden Blick. „Du kannst heute wieder Wasser nehmen“, gibt Marion Wild ihrer Schülerin mit auf den Weg.

Über die Schüler werden auch die Eltern erreicht

Bemerkenswert für die Pädagogin ist, dass sie quasi über die Schüler zugleich alle Eltern angesprochen hat. „Die sind alle genauso begeistert und sind viel bewusster geworden“, sagt Wild: „Wir haben jetzt eine Hühner-WhatsApp-Gruppe gegründet. Im Nu war die Liste für die Wochenendversorgung der Tiere voll.“

Nicht nur das. Das ganze Dorf sei inzwischen auf das Hühner-Projekt angesprungen und viele Nußdorfer kämen immer wieder mal vorbei. Nicht nur der kleine Felix, der abends „nach dem Rechten“ sieht, wie die Lehrerin ihren eifrigen Schützling zitiert. Auch ältere Semester erinnerten sich gerne an die eigene Jugendzeit. „Jetzt sind wir wieder ein richtiges Dorf“, sagen sie und erinnern sich an Jahrzehnte zurückliegende Zeiten, in denen der Dorfschullehrer selbst noch einen großen lebendigen Garten mit sehr vielen Tieren gehabt habe.

Marion Wild bringt viel Erfahrung mit Tieren mit

Besonders wichtig ist Pädagogin Wild, dass mit dem Projekt der Lernort Schule quasi spürbar zu einem ganzheitlichen Lebensraum für die wissbegierigen Kleinen geworden sei. Dass dies auch alle Kolleginnen erkannt hätten und im Team mitspielten, darüber ist sie ganz besonders erfreut. Marion Wild bringt viel Erfahrung mit Tieren mit in die Schule. Ehe sie vor

16 Jahren in den Schuldienst ging, hatte sie als Assistentin in einer tiermedizinischen Klinik gearbeitet. „Das habe ich aufgegeben, weil ich keine Tiere einschläfern konnte“, sagt sie. Tiere und Pädagogik verbinden konnte Wild viele Jahre an der Bodenseeschule. Die Erfahrungen aus Friedrichshafen brachte sie mit nach Nußdorf und will sie auch weiter einsetzen.

Sie lernen Begeisterungsfähigkeit und Empathie

„Schüler lernen im Umgang mit Tieren wichtige Dinge, ihnen wird die Würde von Lebewesen spürbar, auch wenn diese als Nutztiere gehalten werden“, erklärt Marion Wild. „Sie lernen Begeisterungsfähigkeit, Empathie und Emotionalität, was im Mathematikunterricht schwierig ist.“ Wer den Umgang der Jungen und Mädchen mit den vier Wochen alten Hühnern und Hähnen sieht, erkennt das unmittelbar.

Schüler setzen sich mit dem Tierwohl auseinander

Und die Tiere danken es ihnen. Wild war selbst überrascht, wie die älteren Schüler dies in einer Präsentation umgesetzt haben. „Wollen Sie so leben?“ schrieben sie an die Pinnwand und hatten den Platz aufgezeichnet, der einem Huhn lange Zeit nur zustand. Auch mit dem Schreddern der männlichen Küken setzen sich die Schüler auseinander. Und sind stolz, wenn sich Pünktchen und Stripes auf ihre Schultern setzen.