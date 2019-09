Der bayerische Künstler und Kabarettist Ernst Jani nimmt das Publikum in der Stadtbücherei mit auf eine amüsante Tour mit Literaten. Reisebegleiter sind Wilhelm Busch, Robert Gernhardt, Kurt Tucholsky, Wolfram Siebeck und Axel Hacke. Aber auch heute weniger bekannte Autoren wie Ossip Ottersleben, der bayerische Erzähler und Jurist Wilhelm Diess oder das Multitalent Fritz Grünbaum, der 1941 im KZ Dachau starb.

„Texte von Autoren mit Herz, Hirn und vor allem Humor“ haben es dem 55-jährigen Jani angetan, der auch Maler und in Laufen an der Salzach daheim ist. Seit 1995 trat er immer wieder in der Überlinger Stadtbücherei auf, zuletzt vor zehn Jahren, wie Büchereileiterin Bärbel Frei erzählt. Jani, der es versteht, mit Mimik, Gestik und Sprache die handelnden Personen aus den Texten lebhaft hervortreten zu lassen, steigt mit einer Ansprache voller scheinbarer Versprecher von Großmeister Gernhardt ein. Dieser hofft, „dass alle in diesem hohlen Hause einer Meise sind“.

Von Bergen und Diät-Wahn

Dass die Zuhörer „einer Meise“ sind, steht allerspätestens fest, als Jani den – von Toni Lauerer verfassten – Schulaufsatz des kleinen Torsten über die Ferien in Bayern vorliest und sich alle kaum mehr vor Lachen auf den Stühlen halten können. Bayern „wäre eigentlich sehr schön, aber man sieht es kaum, weil überall Berge davorstehen und es verdecken“. Torstens Vater meint beim Metzger, er könne bei den Frotzeleien der Einheimischen mittun, was mit der Aufforderung endet: „Schau bloß, dass du weidakimmst, du Preissnschädl, du gfotzerter.“

Der bayrische Künstler Ernst Jani nimmt das Publikum in der Stadtbücherei mit auf eine literarische Reise. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Drastisch drückt sich auch Gourmet-Papst Siebeck aus, wenn er sich über sadistische Kalorienzähler und Magerquark-Fanatiker – kurz: über Diätwahn – ereifert. Dann doch lieber ein Abstecher in Axel Hackes „Vinothek“ mit großzügiger Verkostung, die Jani köstlich inszeniert. Oder gleich in die Hölle, die sich Grünbaum nicht nur schön warm, sondern auch frei von Langweilern und Moralaposteln vorstellt. Drum „Gott befohlen, wollt‘ mich doch endlich der Teufel holen.“ Mit Ernst Jani sollte sich der Leibhaftige aber, im Interesse des Publikums, noch etwas Zeit lassen.