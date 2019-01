„Energiegeladen, lustig, schräg, emotional, laut und wild“ – mit diesen Worten beschreibt sich der Rock- und Partysänger „Michel vom Bodensee“ alias Michael Beckerle aus Überlingen. Seine musikalische Richtung charakterisiert er als Power-Schlager mit Einflüssen aus Rock, Neue Deutsche Welle und Punk. Auch als Songwriter hat er von sich reden gemacht, wobei er auf eine 25-jährige Schaffenszeit zurückgreifen kann. Der 49-Jährige schreibt seine Lieder unter dem Motto „Die Gläser hoch, die Regler nach rechts – hier kommt Michel vom Bodensee“ überwiegend selbst.

Als Frontmann in der Punkszene bekannt

Michael Beckerle verbrachte seine Jugend in den 1980er Jahren in der ländlichen Vorderpfalz mit Blasmusik und Kirchenchor, bevor er Anfang der 1990er zur Punkmusik wechselte. Als Frontmann und Komponist mit Bands wie "Das Untergangskommando" oder "Wilde Zeiten" machte er sich deutschlandweit in der Punkszene einen Namen. Den wohl bekanntesten Song, den er den Punks hinterließ, ist "Punk und Polizei".

Für die Liebe an den Bodensee

2012 zog er der Liebe wegen nach Überlingen. Hier entdeckte er sein Faible für den Schlager wieder. „Ich war 25 Jahre als Sänger mit Punkbands unterwegs. Jetzt habe ich einfach Lust, mal was ganz anderes zu machen und habe mich entschlossen, meine etwas verdrängte alte Liebe Schlager neu auf die Bühne zu bringen“, sagt er.

Mixt Schlager mit "Power des Punk"

Natürlich hätten ihn die vielen Punk-Jahre geprägt, und so seien seine Lieder nicht so belanglos und glatt, wie man es in der Schlager- und Party-Landschaft oft antreffe. Hier in Überlingen produziert er im eigenen Rheinstudio seine Songs und verantwortet Produktionen anderer Bands und Musiker aus dem deutschsprachigen Raum. Er mischt „die Mitsingbarkeit und Tanzbarkeit des Schlagers mit der Power des Punk“, betont er.

So wird das Cover der neuen CD aussehen. | Bild: privat

Sein neuestes Projekt ist die Zusammenarbeit mit dem Shanty-Chor Überlingen, den er im Vorjahr kennenlernte. Mit ihnen hat er eine CD im Sommer im ehemaligen Telekomgebäude aufgenommen und im eigenen Studio gemischt. „Ich finde Shantys klasse, der Chor und ich waren uns sofort sympathisch, und so entstand die Idee, gemeinsam ein Bodensee-Album zu machen", sagt der selbstständige Musikproduzent. Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Shanty-Chors habe viel Spaß gemacht und sei für ihn eine Riesenbereicherung gewesen.

Neue CD erscheint am 6. Februar

Die CD „Ahoi Bodensee" wird am Mittwoch, 6. Februar, erscheinen. Die Scheibe enthält neun extra dafür komponierte Lieder und sechs Klassiker wie „Junge, komm bald wieder“ in neuem Gewand. Die Mischung von Michels Stimme mit dem Seemanns-Chorgesang soll für Abwechslung und viele Gänsehautmomente sorgen. „Mal ernst, mal beschwingt, mal romantisch und ins Ohr gehend“, erklärt Beckerle.

Ehrliche Musik für die Bodensee-Region

Besonders Hymnen wie „Überlingen am Bodensee“ und „Wir machen Urlaub“ hätten das Potenzial, regionale Hits zu werden, ist er überzeugt: „Unser Motto war von uns für uns. Wir möchten mit dieser CD Jung und Alt ansprechen. Einfach jeden, der solide, ehrliche Musik mag, und die Bodensee-Region liebt!“ Sein Wunsch: „Dass die Leute sich damit identifizieren.“ Die öffentliche Vorstellung der Lieder soll im Frühsommer voraussichtlich bei einer Schifffahrt erfolgen.

Sänger des Shanty-Chors beim Einspielen der Songs im vergangenen Sommer im ehemaligen Telekomgebäude. | Bild: privat

Geplant sind 1000 CDs zu einem Verkaufspreis von 15 Euro. Das Besondere an der Scheibe: Es soll ein gemeinnütziges Musikprojekt werden. Denn ein Großteil des möglichen Gewinns soll an regionale soziale Einrichtungen gespendet werden. Wer letztlich in den Genuss kommt, ist noch nicht endgültig geklärt, man sei derzeit noch dabei zu schauen, welche Einrichtung etwas benötigen kann, sagt Beckerle auf Nachfrage. Er betont außerdem: „Wir freuen uns über jede Spende und jeden Sponsor, der uns bei diesem sozialem Projekt unterstützt.“

Musik auch für kommende Fasnetsveranstaltungen

Live konnte das Überlinger Publikum den Sänger bereits im vergangenen Monat hören: Zunächst in „Die Theke“ in der Lippertsreuter Straße, ein paar Tage später im Eisstadl am Mantelhafen, in der Beckerle drei Songs des neuen Albums, darunter auch "Überlingen am Bodensee", vorstellte. „Die Leute haben mitgemacht, es hat Spaß gemacht“, betont Beckerle, der sich jetzt darauf freut, wenn seine Musik bei den kommenden Fasnetsveranstaltungen gespielt wird.