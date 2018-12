von Magdalena Stoll

Karl Löhles Vater hatte die Metzgerei in der Franziskanerstraße einst gegründet, zum ersten Mal wurde sie im Adressbuch der Stadt Überlingen aus dem Jahr 1906 erwähnt.

Der Stadtplan von Überlingen von 1891 beinhaltet noch alte Nummerierungen. Die Metzgerei Löhle hatte die Adresse Franziskanerstraße 244. | Bild: Landesarchiv Baden-Württemberg

Karl Löhle, geboren am 28. April 1903, musste schneller in die Fußstapfen seines Vaters treten als erwartet, denn sein Vater erkrankte schwer und starb früh. Doch Sohn Karl bekam rasch Unterstützung: Maria Gundelsweiler, geboren am 14. Februar 1904, kam nach ihrer Ausbildung als Verkäuferin in die Metzgerei Löhle, wo sie nicht nur Arbeit, sondern auch ihren zukünftigen Mann – Karl – fand. So begann die Geschichte einer Ehe, die das Geschäft in der Franziskanerstraße prägte und immer wieder zu hitzigen Wortduellen hinter der Fleischtheke führte. Maria und Karl Löhle waren nämlich beide starke Persönlichkeiten, denen es nicht leicht fiel, Kompromisse einzugehen.

Annemarie Hofmann erlebte mehrmals, dass ihre Mutter in solchen Situationen wütend das Geschäft verließ. Das Metzgerehepaar war aber nicht nur streitlustig, sondern auch sehr menschenfreundlich: „Es kamen einige reiche Leute in unser Geschäft, aber auch viele Arme, für die die Eltern Fleischstücke und Wurst dazulegten und ihnen heimlich mitgaben“, erzählt Löhles Tochter. „Deswegen sind wir auch nie reich geworden“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Karl Löhle war generell ein großzügiger Mensch und drückte auch ein Auge zu, wenn seine Metzger mit den Bäckern aus der benachbarten Konditorei Mokkas Hinterhof-Deals machten, bei denen sie ihre Spezialitäten austauschten: Wurst und Fleisch wanderten in einem Korb zum Fenster der Konditoren, und dafür ließen diese süße Kuvertüre hinunter.

Menschenliebe bringt Ehepaar in Gefahr

Während des Zweiten Weltkriegs brachten sich Karl und Maria Löhle durch diese Menschenliebe ständig in Gefahr – nicht wegen der „Hinterhof-Deals“ freilich, sondern aus einem anderen, sehr ernsten Grund: In Überlingen-Aufkirch befand sich eine Außenstelle des KZ Dachau, und es war die Aufgabe der Metzgereien, das Lager mit Fleisch und Fett zu beliefern. Die Gefangenen kamen immer wieder unter der Aufsicht der NS-Offiziere in die Metzgerei, um die bestellte Ware abzuholen. Während Maria Löhle mit ihren Mitarbeiterinnen die SS-Männer ablenkte, bekamen die Internierten in der Wurstküche heimlich etwas zu essen und Medikamente, erinnert sich Karl und Maria Löhles Tochter.

Dabei nutzten die Löhles die Möglichkeit, Post der Internierten aus und ins Lager zu liefern. „Wir standen immer mit einem Fuß im KZ“, sagt Annemarie Hofmann nachdenklich, „denn die Nationalsozialisten taten nur so, als ob sie davon nichts wussten.“ Sie erinnert sich an ein erschreckendes Ereignis, von dem ihre Mutter ihr berichtet hatte: „Eines Tages war meine Mama ganz alleine zu Hause. Normalerweise wäre noch jemand da gewesen, zum Beispiel das Mädchen, das bei uns im Haushalt half. Da kam ein NS-Offizier zu uns. Er setzte sich an den Tisch und legte seine Pistole vor sich hin. Er sagte zu meiner Mutter: ‚Sie wissen schon, dass wir Sie in der Hand haben? Denken Sie, dass es uns nicht klar ist, was Sie da machen?‘ Meine Mutter hatte große Angst, dass ihr etwas passieren könnte.“

Karl Löhle kam ins Gefängnis

Zum Glück blieb es bei den Drohungen, und der einschüchternde Besucher ging wieder fort. Einmal allerdings kam Karl Löhle für seine Aussagen gegen Hitler für kurze Zeit doch ins Gefängnis. Doch der offizielle Grund dafür war angeblich der zu hohe Preis des Hackfleischs. „Die Ware mag durchaus nicht günstig gewesen sein, denn sie hatte eine hohe Qualität“, betont Annemarie Hofmann. Schließlich hätten die Kunden ein hohes Niveau erwartet. Sie erinnert sich an einige bedeutende Persönlichkeiten, die in ihrer Metzgerei einkauften, die nach Überlingen kamen und bei ihrem Besuch auch noch nach einem Gespräch mit dem Herrn des Hauses verlangten.

Karl Löhle war politisch sehr engagiert: 1945 wurde er von den Franzosen als Bürgermeister der Stadt eingesetzt und blieb für eineinhalb Jahre im Amt. Anschließend engagierte er sich als Stadtrat und Landtagsabgeordneter der SPD. Annemarie Hofmann, damals noch Löhle, half als junge Frau im Geschäft mit, obwohl ihr Herz nicht wirklich für die Arbeit hinter der Fleischtheke schlug – sie arbeitete dort zweieinhalb Jahre. Am 3. Juni 1957 starb Karl Löhle.

Zunächst wird Metzgergei verpachtet

Nach seinem Tod wurde die Metzgerei verpachtet. Maria Löhle widmete sich dem Ehrenamt, zum Beispiel als Stadträtin und Kreisrätin, und tat das, was ihr schon immer sehr wichtig war: anderen Menschen zu helfen. Für ihr Engagement bekam sie das Bundesverdienstkreuz. Ihre damals 20-jährige Tochter Annemarie fand eine neue Arbeitsstelle in der „Bunten Stube“ an der Seepromenade, in der sie 28 Jahre lang arbeitete. Die Metzgerei behielt ihren Namen, bis der Laden in der Franziskanerstraße etwa 20 Jahre später geschlossen wurde. Damit ist die Metzgerei Löhle endgültig Geschichte. In der Erinnerung einiger älterer Überlinger lebt sie jedoch fort.