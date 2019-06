Claudia Friedberg sitzt auf dem Beifahrersitz und spricht ins Mikrofon ihres Funkgeräts. Am Heck ihres geräumigen Wohnmobils ist eine mehrere Meter hohe Antenne montiert. Das ungewöhnliche Objekt mache die Menschen überall auf der Welt neugierig, erzählt die leidenschaftliche Amateurfunkerin, die seit vier Jahren auf vier Rädern die Welt erkundet. Mit einer leistungsstarken Solaranlage, drei separaten Batterien für die Funkanlage und die Hauselektrik sowie einer Starterbatterie ist die reiselustige Frau energetisch autark unterwegs. „Ich musste die elektrische Anlage professionell einbauen lassen“, sagt sie und gibt zu, dass sie dafür ziemlich viel investieren musste.

Claudia Friedbergs Wohnmobil ist mit einer Amateurfunkanlage ausgerüstet.

Doch nicht nur Claudia Friedberg kann man auf der Ham Radio treffen. In Halle A1 präsentiert sich auch Giuseppe mit seiner BMW R 1200. Der Italiener fuhr direkt von England zur Messe und hatte noch keine Zeit, das schwere Motorrad zu putzen, entschuldigt er sich. Auch an diesem Zweirad fällt sofort die Funkantenne auf. In einem der Koffer ist das Funkgerät untergebracht. Von der Westküste Englands habe er mit Brasilien gefunkt, erzählt er, selbstverständlich während der Kaffeepause. „Es gibt nichts Schöneres, als von der Autobahn aus mit der Welt zu funken“, sagt er voller Überzeugung.

Giuseppes Motorrad ist amateurfunktauglich .

Dass man als Amateurfunker nicht nur irdische Ziele erreichen kann, haben Schüler der Realschüler Weingarten erlebt. Nach erfolgreicher Bewerbung, monatelanger Vorbereitungszeit und hohem technischen Einsatz mit zwei voneinander unabhängigen Funkanlagen konnten sie sich mit Alexander Gerst in der internationalen Raumstation ISS unterhalten und ihm Fragen zu seiner Mission stellen. „Als er ,Hallo Weingarten‚ sagte, waren wir glücklich und erleichtert“, so einer der Schüler bei der Pressekonferenz. Man habe nicht jeden Tag Kontakt zu Astro-Alex, entsprechend groß sei die Aufregung gewesen, ob der Kontakt zum Orbit funktioniert.

Saif Rashid Al-Khayarin aus Qatar hat sich mit seiner Amateurfunk-Vereinigung für einen geostationären Satelliten engagiert.

In 36 000 Kilometern Entfernung zur Erde kreist ein geostationärer Kommunikationssatellit mit einem Amateurfunk-Transponder an Bord. Er ist der erste, der für den Betrachter immer an der gleichen Stelle steht. Ist die Funkantenne einmal ausgerichtet, steht der Transponder Tag und Nacht zur Verfügung. „Das war wie ein Märchen aus 1001. Nacht“, sagt Peter Gülzow, Präsident von Amsat. Es sei der Begeisterung und Weltoffenheit von Qatar zu verdanken, dass sie Funkern der ganzen Welt ein neues Zeitalter eröffnen.

Hanspeter Leitner von der Firma Icom führt das Transceiver-Flaggschiff der Amateurfunkgeräte vor.

