Die Krankheit ist tückisch: Die ersten Symptome lassen nur an einen grippalen Infekt denken, doch eine Meningitis kann sehr schnell lebensgefährlich werden. Wie schnell, das zeigte sich am Wochenende in Überlingen: Dort ist ein Mensch an den Folgen einer Meningokokken-Erkrankung verstorben. "Wir können den Todesfall in Überlingen bestätigen", sagt Veronika Kley vom Gesundheitsamt des Bodenseekreises. Laut Auskunft der Ärztin handelt es sich beim Todesopfer um einen Erwachsenen. Mehr könne sie aus Persönlichkeitsrechten nicht sagen. Sie bestätigt aber, dass es nicht der erste Fall in diesem Jahr ist. Ebenfalls im Januar verstarb im östlichen Bodenseekreis ein Jugendlicher infolge einer Meningokokken-Erkrankung.

Worum handelt es sich bei der Krankheit? Meningokokken sind Bakterien, die rund zehn Prozent der Bevölkerung in sich tragen und die sich im Nasen-Rachen-Raum des Menschen ansiedeln. Eine Infektion mit diesen Bakterien kann eine lebensgefährliche Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung auslösen. Wodurch die Krankheit letztlich ausgelöst wird, ist noch nicht bekannt. "Es wird vermutet, dass eine genetische Disposition ausschlaggebend ist", erklärt Medizinerin Kley. Vor allem zwei Gruppen seien gefährdet. Kinder von 0 bis 4 Jahre und Jugendliche von 15 bis 20 Jahren. Bei älteren Menschen sei eine Meningokokken-Erkrankung "eher selten".

Amtsärztin: "Das geht manchmal rasend schnell"

Das Tückische an einer Meningokokken-Erkrankung ist, dass sie nicht so leicht erkannt wird und sehr schnell verläuft. Die ersten Symptome sind häufig die selben wie bei einer Erkältung oder Grippe. Innerhalb weniger Stunden kann sich der Zustand aber rapide verschlechtern. "Das geht manchmal rasend schnell", sagt Kley. Die Gefahr, dass der Krankheitsausbruch zum Tod führt, liege bei rund 8 Prozent, im Fall einer Sepsis, also einer Blutvergiftung, sogar bei über 30 Prozent, so Kley.

Die Medizinerin warnt aber davor, in Panik zu verfallen – vor allem jetzt nach den beiden Todesfällen. "Ich weiß, dass man gerade als Eltern Angst bekommt und dass das immer im Hinterkopf geistert, aber es besteht kein erhöhter Grund zur Sorge." Noch hält sie die beiden Todesfälle trotz ihrer zeitlichen Nähe für einen Zufall und nicht als Vorbote einer Krankheitswelle: "Das hat noch nichts zu bedeuten." Für diese These sprechen die Zahlen der vergangenen Jahre. 2017 und 2018 wurden dem Gesundheitsamt jeweils nur eine Meningokokken-Erkrankung im gesamten Kreis gemeldet. In den Jahren 2016 und 2015 waren es fünf, bzw. vier Fälle. Auch 2015 endete ein Krankheitsverlauf tödlich: In Tettnang starb ein 15-jähriger Schüler an den Folgen einer Hirnhautentzündung, die Bestürzung über den tragischen Tod war enorm groß.

Ansteckungsgefahr ist relativ gering

Die Ansteckungsgefahr ist glücklicherweise relativ gering. Zwar kann eine Meningokokken-Krankheit auf andere Menschen übertragen werden, dafür müsse aber ein "sehr enger Kontakt" vorliegen, erklärt Kley. Am häufigsten werden Meningokokken mit Tröpfchen übertragen, also über Husten und Niesen oder aber auch beim Küssen.

Bricht eine Infektion aus, gilt es schnell zu handeln. Schon bei einem Verdacht auf eine Meningitis sollte mit einer Antibiotika-Behandlung begonnen werden, erklärt Veronika Kley. Ob tatsächlich eine Meningokokken-Krankheit vorliegt, wird dann im Labor ermittelt. "Das geht heutzutage relativ schnell", sagt die Ärztin. Eltern gerade von Kleinkindern empfiehlt sie, den Krankheitsverlauf wachsam zu beobachten und auch mal nachts nach der Gesundheit der Kleinen zu schauen. Kley: "Im Notfall das Kind schnappen und ab ins Krankenhaus."