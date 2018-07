Der Jugendliche war in der Gasse mit seinem Fahrrad gestürzt, wie die Polizei mitteilt. Da der 16-Jährige nach Angaben der Polizei offensichtlich betrunken war, wurde ein Atemalkoholtest bei ihm vorgenommen. Dieser ergab einen Wert von 2,12 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die Obhut seiner Eltern übergeben, so die Polizei.

