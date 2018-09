von Sabine Busse

Montagvormittag, 8.30 Uhr. Im Gemeinschaftskunde-Kurs von Jochen Staudacher im Überlinger Gymnasium geht es heute um ein Thema, das die Jugendlichen der Jahrgangsstufe 11 direkt betrifft. Sie alle sind aufgerufen, im November ihre Stimmen bei der Wahl des ersten Jugendgemeinderats in Überlingen abzugeben. Außerdem werden noch Kandidaten gesucht, die in diesem neuen Gremium der Stadt die Interessen der jungen Generation vertreten.

Die Diskussion kommt nur langsam in Gang, aber es ist ja auch noch früh. Nicht alle Schüler hatten zugegriffen, als ihr Lehrer in der Woche zuvor die Flyer zum Jugendgemeinderat verteilte. Die Stadtverwaltung ließ die Infoblätter und passenden Plakate in orange und grün drucken. Die Schulleiter wurden in einer Veranstaltung vor den Ferien gebeten, für die Information der Schüler im Unterricht zu sorgen. Auch die Wahl selbst wird im November in den Schulen abgehalten.

Noch wenige ziehen Kandidatur in Betracht

Über eine Kandidatur haben die wenigsten der Kursteilnehmer nachgedacht, aber wählen gehen wollen sie schon. Als es um die Themen geht, die der Jugendgemeinderat aufgreifen sollte, werden die Wortmeldungen engagierter. „Für Jugendliche gibt es in Überlingen zu wenige Angebote und Treffpunkte“, sind sich die Schüler einig. Das Jugendcafé am Gondelhafen wird anscheinend wenig besucht und Veranstaltungen in der "Rampe" seien zu sporadisch. Weil es auch kein Lokal gebe, wo sich die Jugendlichen treffen könnten, säßen sie oft im Park oder im Strandbad. Das geht aber nur im Sommer. „Im Winter ist überhaupt nichts los. Wir freuen uns jetzt schon auf Fasnacht, da gibt es die nächsten Veranstaltungen für junge Leute!“

Friedrichshafen oder Ravensburg haben mehr zu bieten

Mehr zu bieten hätten Friedrichshafen oder Ravensburg, aber da müsse man erst einmal hinkommen. Ein Jugendlicher berichtet, dass er vor Kurzem in Markdorf eine Veranstaltung besuchte. Nach Überlingen konnte er noch mit dem Zug zurückfahren. Den Rest des Weges nach Owingen musste er dann nachts zu Fuß bewältigen.

Bei diesen Themen soll der Jugendgemeinderat aktiv werden, wünschen sich die Schüler. Den Entschluss, selber zu kandidieren, hat noch keiner aus der Runde gefasst. Die dreiwöchige Bewerbungsfrist hat aber auch gerade erst begonnen. Grundsätzlich halten die Schüler des Kurses den Jugendgemeinderat für eine gute Idee. Allerdings werden auch Zweifel laut, ob auf die gewählten Vertreter genug gehört wird und sie tatsächlich etwas erreichen können. Bei der Überlegung zu kandidieren spielt außerdem mit, dass man selber von eventuellen Veränderungen kaum profitieren würde. In zwei Jahren haben die Elftklässler ihr Abitur, einen Führerschein und werden zum Teil der Heimatstadt den Rücken kehren.

Wer auf der Couch sitzen bleibt, kann nichts bewegen

Zum Schluss, auf die aktuelle politische Lage angesprochen, kommt noch Enthusiasmus auf. Der 16-jährige Lukas Höhn sagt: „Vor allem die junge Generation muss aufstehen und sich engagieren. Wer auf der Couch sitzen bleibt, kann nichts bewegen. Das funktioniert nur, wenn man auf die Straße geht – auch in Überlingen!“

Lilian Schöning | Bild: Sabine Busse

Lilian Schöning, 16 Jahre

„Ich werde auf jeden Fall wählen und den Jugendgemeinderat unterstützen, zum Beispiel, indem ich Ideen weitergebe“, sagt Lilian. „Aber kandidieren werde ich wahrscheinlich nicht.“ Die Schülerin will sich terminlich nicht zu sehr binden. „Ich wünsche mir, das Überlingen für Jugendliche attraktiver wird.“ In der Stadt fehle es an Treffpunkten für ihre Altersgruppe. „Ich hoffe, dass die Stadt den Jugendgemeinderat unterstützt und Geld für Projekte zur Verfügung stellt!“

Lukas Höhn | Bild: Sabine Busse

Lukas Höhn, 16 Jahre

„Ob ich kandidiere, weiß ich noch nicht, aber ich unterstütze auf jeden Fall die Idee!“ Lukas wünscht sich, dass der Jugendgemeinderat unter anderem für eine andere Wahrnehmung sorgt. „Oft werden Jugendliche in der Öffentlichkeit in Zusammenhang mit Problemen wahrgenommen. Ältere Leute haben zum Teil ein negatives Bild von uns, weil wir abends im Park oder am Mantelhafen sitzen und Musik hören. Wir haben aber keine anderen Treffpunkte!“

Fabienne Nejad | Bild: Sabine Busse

Fabienne Nejad, 15 Jahre

Auch Fabienne ist sich noch nicht sicher, ob sie kandidieren wird. „Ich bin aber auf jeden Fall bereit, etwas beizutragen. Ich möchte stolz sein auf Überlingen!“ Die Schülerin hat aber Zweifel, ob der Jugendgemeinderat auch gehört wird und auf lange Sicht genug Kraft hat, wirklich etwas zu bewegen. „Ich würde viel dafür geben, wenn ich wüsste, dass es auch angenommen wird. „Überlingen könnte richtig toll sein, nicht nur für ältere Leute!“

Jochen Staudacher | Bild: Sabine Busse

Jochen Staudacher, Lehrer

„Ich finde es super, dass es bald einen Jugendgemeinderat gibt! Das gibt uns die Möglichkeit, das Thema Wahlen konkret und für die Schüler relevant im Unterricht zu behandeln.“ Jochen Staudacher befürwortet, 16-Jährigen allgemein das Wahlrecht zu geben, denn es gebe viele interessierte junge Leute. So ließe sich die Politisierung junger Menschen fördern. „Ich hoffe, dass die Jugendlichen an diesem Beispiel die Wirksamkeit der Demokratie erleben.“

Schüler können Demokratie üben Der erste Überlinger Jugendgemeinderat wird vom 5. bis 8. November in den Schulen gewählt. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren, die in Überlingen leben oder hier zur Schule gehen. Die Bewerbungsfrist der Kandidaten läuft noch bis zum 5. Oktober. Eine öffentliche Vorstellung der Kandidaten ist für den 12. Oktober geplant. Der Jugendgemeinderat wird aus elf Mitgliedern bestehen, eine eigene Geschäftsordnung haben und über ein eigenes Budget verfügen. Eine Wahlperiode dauert zwei Jahre. Die SPD Bodenseekreis lädt unter dem Titel "Politik ist, was Du daraus machst!" am heutigen Freitag, 21. September, von 18.30 Uhr bis 21 Uhr in den Überlinger Kursaal zu gemeinsamen Jugendkonferenz der SPD und der Jusos Bodenseekreis ein. Eingeladen sind dazu auch alle Bürger.

