Zwei Dinge will die Stadt mit einer Neuanlage der öffentlichen Parkplätze entlang der Bahnhofstraße erreichen: Durch eine Anordnung der bisher schrägen Stellflächen in Längsrichtung soll der Gehweg verbreitert und den Fußgängern mehr Raum und Sicherheit gewährt werden. Außerdem würden durch eine neue, wasserdurchlässige Oberflächenstruktur, die den Druck der Fahrzeuge auf den Untergrund aufnimmt und ableitet, die Wurzeln der Alleebäume geschont.

Dass sich dabei die Zahl der Parkplätze reduziert, gefiel nicht allen Mitgliedern des Ausschusses für Technik und Verkehr. Dennoch sprach sich dieser bei einer Gegenstimme von Reinhard Weigelt (FDP) für diese Lösung aus. Als Ausgleich für die Verringerung der Parkplätze an der Straße forderte Ulrich Krezdorn (CDU) mehr Stellflächen im Umfeld des Bauamts. Dazu müssten allerdings die Zufahrt komplett umgebaut und Bäume beseitigt werden.

Parkplatz-Umbau kostet 27500 Euro

Der Umbau der Parkplätze an der Straße biete sich jetzt an, hatte Helmut Köberlein von der Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung betont, da hier auch die Fahrbahn mit einem neuen Dünnbettbelag versehen werde. In diesem Zusammenhang könne die Parksituation nach dem vorgeschlagenen Muster verändert werden.

Als Folge der geplanten Längsaufstellung entfallen mit zehn von den heutigen 22 Stellplätzen fast die Hälfte, sodass nach dem Umbau nur noch zwölf übrig bleiben. Die Kosten für das gesamte Vorhaben bezifferte Köberlein mit 117500 Euro – davon entfielen 27500 Euro auf den Umbau der Parkplätze.

Die Alleebäume profitieren von der Maßnahme

Das wabenartige System, das aus recycelten Mischkunststoffen besteht, könnte entweder mit Pflastersteinen gefüllt oder begrünt werden. Vorteile seien die bessere Lastverteilung und die dadurch geringe Belastung der Wurzeln sowie der belüftungs- und versickerungsfähige Belag, der eine bessere Versorgung der Bäume mit Wasser erlaube. Außerdem sieht Köberlein die geringe Höhe des Belags, der keinen Eingriff in den Wurzelbereich erforderlich mache, positiv. Das entscheidende Plus liege laut Verwaltung in der Verbreiterung des Gehwegs von derzeit maximal 1,50 auf 2,80 Meter.