Noch ist weit und breit keine Schwalbe in Sicht. Bei den fliegenden Frühlingsboten, die in Afrika südlich der Sahara überwintern, dominiert die innere Uhr und sie wissen nichts von einigen warmen Tagen im vielen tausend Kilometer entfernten Mitteleuropa. Erst im April ist mit den ersten Mehlschwalben zu rechnen, die sich als Kulturfolger gerne in städtischen Bereichen aufhalten, hier auf Insektenjagd gehen und meist als Sympathieträger gelten.

Michael Brantner (links) und Gregor Baiker montieren die Nisthilfen und Kotbretter als Schutz gegen unerwünschte Verschmutzungen. | Bild: Hanspeter Walter

Doch auch die gewandten Flugkünstler werden von Jahr zu Jahr seltener. Wenn sie in diesem Jahr nach Überlingen zurückkommen, finden sie an verschiedenen Gebäuden des „Haus Rengold“ zumindest einige neue Wohnungen vor. Insgesamt 26 künstliche Nisthilfen hat der Naturschutzbund jetzt in Absprache mit der Heimleitung dort anbringen können.

Bermatingen Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber so viele vielleicht doch? Das könnte Sie auch interessieren

„Die Schwalben würden ihre Nester selbst bauen“, sagt Nabu-Vorsitzender Hartmut Walter: „Doch finden sie bei uns meist zu wenig Pfützen mit dem erforderlichen Lehm vor.“ Die Lebensbedingungen für Schwalben hätten sich massiv verschlechtert und die Mehlwaben seien binnen 20 Jahren um 80 Prozent zurückgegangen, weiß der Ornithologe.

Hartmut Walter, Vorsitzender des Naturschutzbunds Überlingen. | Bild: Hanspeter Walter

Bei den langschwänzigen Rauchschwalben ist es noch dramatischer. „Es gibt immer weniger Brutmöglichkeiten für die filigranen Flugkünstler in und an Gebäuden“, benennt er die Ursachen: „Die Versiegelung der Landschaft führt dazu, dass feuchter Lehm als Baumaterial für Nester immer schwieriger zu finden ist.“ Mit dem Rückgang der Insekten gebe es auch immer weniger Nahrung für die Schwalben.

Owingen Ein Paradies für Mehlschwalben: Familie Baiker aus Taisersdorf wird für Engagement ausgezeichnet Das könnte Sie auch interessieren

Dass die Nistversuche bisweilen misslingen, weil zu wenig feuchter Lehm zur Verfügung steht, davon zeugen zwei abgebrochene natürliche Nester, neben denen Michael Brantner und Gregor Baiker an diesem Morgen mit dem Hubsteiger die künstlichen Behausungen anschrauben. Und die Kotbretter, die unterhalb der Nester die Hinterlassenschaften der Tiere auffangen und verhindern, dass die Wege zu sehr verschmutzt werden.

Owinger Teilort wird zu einem Schwalbenparadies

Baiker und seine Taisersdorfer Unterstützer haben auf diese Weise den Owinger Teilort zu einem Schwalbenparadies gemacht – zumindest, was die Behausungen angeht. Nun werden sie auch am Haus Rengold willkommen geheißen. Der Nabu finanziert die ganze Aktion mit rund 1600 Euro vor und hofft, zumindest einen Teil davon über Spenden wieder zurückzubekommen.