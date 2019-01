Meersburg – Eiswein: schon der Name klingt edel, und genauso ist das Trauben-Getränk – einfach erlesen. Nicht jeder Winzer geht das Risiko ein, die Trauben auch im Winter noch hängen zu lassen, nicht jeder riskiert einen Teil seiner Ernte und setzt auf die magischen Minusgrade von acht bis neun Grad, um sein Sortiment zu veredeln. In Baden hat es wohl in diesem Jahr ein Weinbauer geschafft. Lorenz Keller aus Erzingen erntete dieser Tage Eiswein und presste daraus nach eigenen Angaben 1000 Liter. Am Bodensee zollt man ihm Respekt und will die Hoffnung nicht fahren lassen, dass es auch hier klappen könnte. "Wir haben noch Trauben hängen, Richtung Riedetsweiler", sagt Martin Frank, Geschäftsführer beim Winzerverein Meersburg und zeigt Optimismus: "Wir spekulieren immer noch", sagt er angesichts einer sehr launischen Witterung.

Zweigeteilter Bodensee

Nach einem warmen trockenen Jahr, das den Winzern am Bodensee eine der frühesten Ernten ihrer Geschichte beschert hat, lassen die Wetterkapriolen auch im Januar nicht nach: Temperaturen um Null Grad am westlichen Bodensee und Schneechaos im östlichen Bereich haben etwas Unberechenbares auch für die Weinbauern. Daher sieht Frank noch Potenzial für die Eisweinernte, sobald Minus 8 Grad erreicht werden, und das könne durchaus noch in den nächsten vier Wochen passieren.

Das zeichnet den Eiswein aus: Süß und lange haltbar

Der Eiswein ist für den Winzer das, was im Eiskunstlaufen die Kür ist: ein Aushängeschild, aber mehr auch nicht. "Es gibt Genießerschichten, die auch bereit sind, den Preis zu zahlen", sagt Frank und erinnert an das Exklusive dieses Getränks: Eine besondere Süße, geringer Alkoholgehalt und lange Haltbarkeit. "Je edelsüßer der Wein, umso länger hält er sich", lautet hier die Regel. So soll es Winzer geben, die ihren Eiswein noch nach zehn Jahren zurücknehmen, um ihn neu zu verkorken und damit die Haltbarkeit weiter zu steigern. Preislich zahlt der Kunde für eine Flasche leicht zwischen 20 und 40 Euro.

Blindverkoster kommen ins Schwärmen

Für den Winzer steht – bei aller Liebe zum Eiswein – die Wirtschaftlichkeit oben. Und hier vertraut er gern auf Bewährtes. Der Jahrgang 2018 macht es ihm besonders leicht. Die Prognosen lassen auf einen sehr guten Wein hoffen, das Wort Jahrhundertwein hält Frank hier allerdings für nicht angebracht. Ende Januar werden beim Winzerverein wieder alle Weine des jüngsten Jahrgangs verkostet. Erste Proben ließen sich schon verheißungsvoll an. "Ich war begeistert", sagt Frank. Ein 18er Müller-Thurgau habe auch bei sogenannten Blindverkostern ausgezeichnete Noten erzielt: fruchtig, frisch, ausdruckskräftig sei der gewesen. Franks Fazit: "Ein wunderbarer Essenswein." Geschuldet wurde dies einem Ausnahmesommer, der eine frühe Ernte brachte, die in Meersburg bereits am 5. September begann. "Das Verhältnis zwischen Menge und Qualität ist für unseren Betrieb perfekt," findet Frank. Zumindest in Meersburg können die Winzer diesmal ruhig schlafen.