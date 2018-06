Überlingen-Deisendorf vor 9 Stunden

Mecker- statt Maultaschen mit Ziegenfleisch: Beim Deisendorfer Sommerfest unterm Storchennest lassen es sich die Besucher gut gehen

Neben der Kulinarik locken Ortsgeschichte und Kinderprogramm. Beim diesjährigen Sommerfest in Deisendorf lassen die Besucher die Dorfgeschichte mittels Zeitungsartikeln Revue passieren. Aktuell ist das Fest in vollem Gange, am Montag gibt es noch einen Feierabendhock.